Yeni iş kanunu, İtalya Meclisi'nden geçti

İtalya Meclisi'nden geçen yeni yasayla birlikte dönemsel iş sözleşmelerinin yenilenmesine kısıtlama, bahis reklamları alan şirketlere ceza ve dış ülkelere yatırım yapan firmalara destek kredilerinin faiziyle geri ödenmesi şartı getiriliyor.

İtalya Meclisi'nde dönemsel iş, sigortasız çalıştırma ve dış yatırıma yönelmeyi önlemeyi hedefleyen yeni bir yasa geçti.

5 Yıldız Hareketi (M5S) ve Lig koalisyonunun “ilk önemli icraatı” olarak kabul edilen geniş çaplı yasaya “Haysiyet Kararnamesi” adı verildi.

Yasa, Meclis tarafından 125'e karşı 155 oyla kabul edildi.

Dönemsel işin kaldırılması, 5 Yıldız Hareketi'nin lideri olan Çalışma Bakanı Luigi Di Maio'nun seçim vaatlerinden biriydi.

İtalya'da işsizlik oranı şu anda yaklaşık yüzde 11 iken, Güney İtalya'da bu oran yüzde 20'ye kadar dayandı.

Yasa, eski başbakan Matteo Renzi'nin dönemsel işe alımı kolaylaştıran “İş Kanunu”na karşı bir hamle olarak görülüyor. Haziran 2017'den bugüne kadar 394 bin dönemsel işe alım yapıldığı, kalıcı sözleşme sayısındaysa 83 bin civarında bir düşüş görüldüğü belirtiliyor.

Yeni yasayla birlikte iki ya da üç yıla kadar uzatılabilen dönemsel sözleşme yenileme hakkının azaltılarak dönemsel çalışmanın azaltılması bekleniyor.

Teşvik olarak 2019 ve 2020'de 35 yaş altı işçi çalıştıracak olan firmaların işçilere ilk üç yıl ödedikleri çalışma vergileri, yıllık en fazla 3 bin avro olacak şekilde düşürülecek.

İTALYA DIŞI YATIRIMA GERİ ÖDEME ŞARTI

Yeni yasa, İtalya dışında yatırım yapan şirketlere aldıkları devlet desteğini 5 yıl içinde geri ödeme şartı getiriyor. Geri ödeme, faizlerle birlikte alınan miktarın dört katına çıkabilir.

Yasayla birlikte 1 Ocak 2019'dan itibaren tüm bahis reklamlarına 50 bin avrodan başlayan cezalar gelecek. Cezalar tüm web siteleri, radyo ve televizyon kanallarını kapsayacak.

Spor kulüplerinin ise bahis şirketlerinden sponsor alması yasaklanacak. Spor kanalı ESPN, geçen yıl İtalya'da bahse toplam 101,85 milyar avro harcandığını, yasanın milyonlarca avro gelir kaybı yaşanmasına neden olacağını aktardı.

'İŞSİZLİK KARARNAMESİ'

Birkaç ay önce yasa sunulduğunda eski başbakan Renzi, yasanın on binlerce iş kaybına yol açacağını belirterek yasayı “İşsizlik Kararnamesi” olarak nitelemişti.

IPSOS adlı araştırma şirketinin anketine göre yasaya olan destek o dönemden bu yana yüzde 55'ten yüzde 75'e yükseldi.