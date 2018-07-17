Yeni Kaledonya, Kasım'da bağımsızlığını oylayacak

1853'te Fransa'nın sömürgeleştirdiği, ardından Fransa'ya bağlı özerk bölge statüsüne getirilen Yeni Kaledonya, önümüzdeki Kasım ayında bağımsızlık için referanduma gidecek.

1853'ten bu yana Fransa'ya bağlı olan Yeni Kaledonya, Kasım ayında bağımsızlık için referanduma gidecek.

Yeni Kaledonya'nın bağımsızlık hareketinin öncüsü Kanak ve Sosyalist Ulusal Özgürlük Cephesi (FLNKS) sözcüsü Daniel Goa, adanın Fransa'dan bağımsızlığına kavuşmasının "an meselesi" olduğunu söyledi.

Avustralya'nın Sydney şehrindeki Lowy Enstitüsü'nde konuşan Goa, 4 Kasım'da ülkede gerçekleşecek bağımsızlık referandumunu hatırlatarak, Kanak halkının 164 yıllık kesintisiz mücadelesinin o gün nihayete ereceğini vurguladı.

'BAĞIMSIZLIK HAYSİYET MESELESİ'

Referandumu “haysiyet meselesi” olarak niteleyen Goa, "son adama kadar" mücadele edileceğini ifade etti.

Goa, referandumda "evet" çıkması durumunda, Yeni Kaledonya'nın egemenliğinin uluslararası arenada tanınması için uğraşacaklarını ve Birleşmiş Milletler üyeliğine başvuracaklarını açıkladı.

FLNKS'nin ülke isminin "Kanak Yeni Kaledonya" olarak değişmesi için başvuru yaptığı belirtildi.

DOĞAL KAYNAKLAR VE TEMEL SEKTÖRLER DEVLETLEŞECEK

Goa, aynı zamanda Fransa'yı ülkeden çıkarmanın zamanının geldiğini ve Fransa'nın çokuluslu şirketleri tarafından kontrol edilen doğal kaynakları ve temel sektörleri kendi ellerine alacaklarını vurguladı.

Fransa, Kasım ayında yapılacak referandumu geçen yıl onaylamıştı.

DAHA ÖNCE DE OYLAMA YAPILMIŞTI

Yeni Zelanda'nın kuzeyinde bulunan Mikronezya takımadalarının bir parçası olan Yeni Kaledonya, 1853 yılında Fransa'nın kolonilerinden biri olmuş, 1946 yılında ise Fransa Denizaşırı Bölgeler Topluluğu içerisinde yer almaya başlamıştı. 2003 yılında ise anayasa değişikliği sonucunda Fransa'ya bağlı özerk bölge statüsü kazandı.

Adada 1980'de başlayan bağımsızlık hareketi gittikçe güç kazanmış, 1984'teki bağımsızlık oylamasının reddedilmesi ülkede ayaklanmalar, sabotaj eylemleri ve genel grevlere neden olmuştu.

BİNLERCE KOMÜNARA MEZAR OLDU

Yeni Kaledonya'nın Paris Komünü'yle ilişkili ilginç bir tarihi var.

1871 yılında Paris'te iktidara el koyan işçiler, işçilerin Paris Komünü'nün egemenliğini ilan etti.

Ayaklanmayı bastıran Fransız karşı devrimciler, binlerce işçiyi Yeni Kaledonya'daki hapishanelere sürdü. Binlerce sosyalist işçi, "kansız giyotin" adı verilen ceza kampında yaşamını yitirdi. Ceza kamplarında ölen devrimci işçilerin anıları Yeni Kaledonya'da hala yaşatılıyor.