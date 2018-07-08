Yeni kabinenin ilk yurtdışı teması NATO zirvesi olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran seçimleri sonucunda yeniden göreve gelmesinin ardından, katılacağı ilk yurt dışı uluslararası toplantı "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı" olacak.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de 11-12 Temmuz tarihlerinde, ilk defa NATO'nun yeni karargah binasında toplanacak olan "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı"na Erdoğan'ın kabinesi de katılacak.

Bu toplantı ile, yeni seçilen kabinenin ve sistemin ilk uluslararası toplantısı bu NATO zirvesi olacak.

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Theresa May gibi isimlerle ikili temaslarda bulunulacak toplantıda S-400'lerin ve PKK-YPG konularının tartışılması ön görülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani ile de tek tek görüşmesi bekleniyor.

Toplantıya, yeni kabinede bulunacak olan Dışişleri, Milli Savunma ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarının da bulunacak olması planlananlar arasında.