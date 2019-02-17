Yeni İsrail Dışişleri Bakanı belli oldu

Yeni İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz oldu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 2015 yılından beri İsrail Dışişleri Bakanı atamamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Ulaştırma ve İstihbarat Bakanı Yisrael Katz'ı, İsrail Dışişleri Bakanı olarak atadı.

İsrailli gazeteci Amichai Stein'ın aktardığına göre Katz, 2015'ten beri atanan ilk İsrail Dışişleri Bakanı oldu. Netanyahu, bu tarihten beri bu konuma bakan atamamıştı.

YİSRAEL KATZ KİMDİR?

Katz, Netanyahu'nun partisi Likud'un üyesi. Batı Şeria'nın İsrail'e tamamen dahil edilmesini savunan Katz, iki devletli çözüme karşı çıkan bir isim olarak biliniyor.

Gazze'nin Mısır'a bağlanmasını talep eden Katz, Suudi Arabistan'la ilişkilerin geliştirilmesini istiyor.

Katz, Türkiye'ye yönelik açıklamalarıyla da tanınıyor.