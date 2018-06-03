Yeni İspanya hükümetinde Podemos olmayacak

İspanya2da yeni kurulacak hükümete Podemos'un dahil edilmeyeceği söyleniyor.

İspanya'nın yeni başbakanı Pedro Sanchez'in, kuracağı koalisyonu hükümetine Podemos'u dahil etmeyeceği belirtiliyor.

Sanchez'in seçimlerin yapılacağı 2020'ye kadar sürecek bir hükümet kurmaktan yana olduğu bildiriliyor.

Pedro Sanchez, eski başbakan Mariano Rajoy'un yolsuzluklar sebebiyle güvensizlik oyu almasının ardından İspanya Başbakanı olmuştu.

Sanchez'in partisinin 350 koltuklu mecliste 84 vekili bulunuyor. Yeni koalisyona kimlerin dahil edileceği henüz bilinmiyor, ancak bir azınlık hükümeti kurulması bekleniyor.