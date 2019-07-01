Yeni bir savaşı önlemek için harekete geçilmeli!

İran'da mücadele eden Tudeh Partisi ABD'nin artan saldırganlığına karşı bir açıklama yayımladı.

Son günlerde ABD Başkanı Donald Trump’ın saldırı ve yaptırım tehditlerinin ardından ABD-İran arasındaki gerilim tırmanıyor. Bölgedeki barışı ciddi şekilde tehdit eden savaş olasılığının güçlenmesi üzerine İran'da mücadele veren Tudeh Partisi Merkez Komitesi bir açıklama yayımladı.

Açıklamada Basra Körfezi’nde petrol tanklarının vurulmasından emperyalist medyanın İran’ı sorumlu tutması ve Suudi Arabistan’ın İslam ülkeleri zirvesindeki İran’a karşı tutumu eleştiriliyor. Tudeh Partisi'ne göre kızıştırılan gerilim Suudi Arabistan ve İsrail öncülüğünde Trump yönetimiyle uyum içinde İran’a ve daha geniş bir bölgeye askeri olarak müdahale etmek için uygun zemin yaratma çabasından ibaret. Parti bölgedeki anlaşmazlıkların sadece gerilimin düşürülmesi ve müzakerelerle çözülebileceğini vurguluyor.

ABD emperyalizminin ekonomik yaptırımlarının milyonlarca İranlıyı zor yaşam koşulları altında bıraktığı biliniyor. İran’ın petrol ihracatı düşerken, Avrupa Birliği bu duruma karşı işlevsel bir araç geliştiremedi. Sermaye yanlısı neoliberal ekonomi politikaları yüzünden zaten kötü durumda olan İran ekonomisi, bu yaptırımlardan sonra daha beter hale geldi. Bu durumun sürdürülemez olduğunu öne süren Tudeh Partisi, İran yönetiminin nükleer anlaşmadan çekilme ve uranyum üretimini hızlandırma tehditlerinin gerilimi azaltmaya yardımcı olmadığını, tersine bölgeye müdahale etmek isteyen emperyalist ülkeler için bahane yarattığını belirtiyor.

Açıklamada bu gibi savaşların asıl kurbanının hep işçi sınıfı olduğu vurgulanıyor. Buna ek olarak, bu gerilim ve yaratılan savaş koşulları, İran yönetimine içerde baskıyı artırma olanağı da veriyor. Tudeh Partisi emperyalist ülkelerin müdahalelerine ve İran rejimini devirme çabalarına karşı çıkıyor ve bütün ilericileri ve yurtseverleri gerilimi yatıştırmaya çağırıyor. Parti, İran'daki mevcut despot hükümetten kurtulmanın ve yerine halkçı,demokratik, özgür ve bağımsız bir devlet kurmanın tek yolu İran halkının kendi mücadelesinin sonucu olması gerektiğinin altını çiziyor, çünkü geçmiş deneyimler emperyalizmin müdahalesiyle başa gelmiş hükümetlerin insanlara zulüm dışında bir şey vermediğini gösteriyor. Tudeh Partisi'nin açıklamasında savaş kışkırtıcısı ABD’nin ve dinci İran rejimi dahil bölgedeki bütün gerici ve halk düşmanı hükümetlerin yeni bir savaşa yol açmalarına asla izin verilmemesi gerektiğinin altı çiziliyor.