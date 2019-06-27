Yeni bir krizimiz oldu: ABD Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi takip edecek

ABD Senatörleri Marco Rubio ve Bob Menendez tarafından sunulan 2019 Doğu Akdeniz Güvenlik ve Ortaklık Yasası, senatonun Dış İlişkiler Komitesi tarafından kabul edildi. Yasaya göre Türkiye'nin Doğu Akdeniz bölgesindeki sondaj faaliyetleri raporlanacak.

ABD Senatörleri Marco Rubio ve Bob Menendez'in sunduğu 2019 Doğu Akdeniz Güvenlik ve Ortaklık Yasası, hem Cumhuriyetçi'lerin hem de Demokratlar'ın yer aldığı Dış İlişkiler Komitesi tarafından yürürlüğe kondu.

Yasaya göre Türkiye'nin bölgedeki tüm sondaj faaliyetleri raporlanacak ve Kıbrıs yönetimine uygulanan ambargolar kaldırılacak.

Yasanın kabul edilmesiyle birlikte ABD, İsrail, Kıbrıs ve Yunanistan'ın birlikte yürüteceği ABD-Doğu Akdeniz Enerji Merkezi kurulacak. Yunanistan ordusuna 3 milyon dolar finansal destek, hem Yunanistan hem Kıbrıs'a askeri eğitim için 2'şer milyon dolar destek sağlanacak