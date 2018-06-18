Yemenli siviller Suudi hava saldırılarından korunmak için okullara saklanıyor

Yemen'in Hudeyde kentinde siviller Suudi Arabistan'ın hava saldırılarından kendilerini koruyabilmek için okullara saklanıyor.

Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyon Yemen'in Hudeyde kentine hava saldırılarına aralıksız devam ediyor. 2015 yılından beri Suudi saldırılarında 10 binin üzerinde sivil yaşamını yitirirken, Hudeyde kentine yapılan operasyonun da yüksek sivil ölümlerine yol açtığı görülüyor.

Kentte Apache helikopterleri de saldırılar gerçekleştiriyor. Husilerin kontrolündeki limanı ele geçirmek isteyen Suudiler hedef gözetmeksizin kenti bombalıyor.

3 yıldan uzun süredir askeri başarı kazanamayan Suudi güçleri, Husi kontrolündeki son limanı almanın Yemen direnişini zayıflatacağını düşünüyor.

Suudi koalisyonuna ABD tarafından istihbarat, lojistik ve askeri danışmanlık desteği sağlanıyor.

Hudeyde'ye yapılan saldırılar Suudiler tarafından insani altyapısı çökertilmiş Yemen'e yardım yapılmasını da güçleştiriyor.