Yemen'de Suudi hava saldırısı: 39 ölü

Yemen’in kuzeyindeki Saada kentine düzenlenen Suudi hava saldırısında 39 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi yaralandı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen’in kuzeyindeki Saada kentine düzenlediği hava saldırısında 39 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi yaralandı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) sosyal hesabında yaptığı açıklamada, Saada'nın Dahyan ilçesinde bir otobüse yapılan hava saldırısında çoğu çocuk 39 kişinin hayatını kaybettiğini, 51 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Olay yerine giden sağlık ekiplerinin yaralıları hastaneye kaldırdığı kaydedildi.

Suudi Arabistan'ın 2015'ten beri devam eden Yemen müdahalesi 10 binin üzerinde sivilin yaşamını yitirmesine, milyonlarca sivilin kıtlık ve salgın hastalık yaşamasına yol açtı.