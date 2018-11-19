Yemen'de Suudi destekli hükümet de ateşkes görüşmelerine katılacak

Yemen'de Suudi Arabistan destekli Mansur Hadi hükümeti, ateşkes çağrısını karşılık vereceklerini söyledi.
Pazartesi, 19 Kasım 2018 19:41

Yemen'de Suudi Arabistan destekli Mansur Hadi hükümeti, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in "Yemen'de savaşın taraflarını yakında İsveç'te bir araya getirilmesi" çağrısına olumlu yanıt verdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Yemen hükümeti ülkede siyasi çözüme ulaşılması hedefiyle İsveç'te yapılması planlanan istişarelere Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) girişimi, Ulusal Diyalog Konferansı sonuçları ve BM Güvenlik Konseyi'nin 2216 sayılı kararı doğrultusunda katılacaktır." denildi. Açıklamada ayrıca BM'nin çabalarına cevap vermeleri ve istişarelere herhangi bir şart koşmadan katılmalarını sağlamak için uluslararası toplumdan Husilere daha fazla baskı yapması istendi.

BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths, geçen cuma günü yaptığı açıklamada, ''(Yemen'deki) Tarafları yakında İsveç'te bir araya getirmeyi planlıyorum...Taraflarla esir değişimi için bir anlaşma imzalamak üzereyiz. Bu, taraflar arasında imzalanacak ilk anlaşma olabilir.'' ifadelerini kullanmış, Husiler de "Ateşkese hazırız" mesajını iletmişti.
Pazartesi, 19 Kasım 2018 12:37
Yemen’de Husilerden ‘ateşkese hazırız’ açıklaması
Suudi liderliğindeki koalisyon saldırısı altındaki Yemen’de Husi hareketinden ‘Tüm askeri operasyonları durdurmaya hazırız’ açıklaması geldi.

Yemen’de 2015 yılından beri Suudi liderliğindeki koalisyonun saldırısı altında bulunan Husi Yüksek Devrimci Komitesi yaptığı açıklamada BM'nin ateşkes çağrısına olumlu yanıt vereceklerini belirterek “Adil bir barış için tüm cephelerde askeri operasyonları durdurmaya hazırız” açıklaması yaptı.

Açıklamada “Saldırgan devletler ABD, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne karşı füze ve drone atışlarımızı -onları saldırılarına ve ablukalarına devam etme bahanesinden mahrum bırakmak için- durdurma kararımızı ilan ediyoruz. Adil bir barışa ulaşmak için tüm cephelerde askeri operasyonları dondurmaya ve durdurmaya hazırız” denildi.

Reuters’ın aktardığına göre açıklamada Husi hareketinin “Suudi liderliğindeki koalisyon eğer barış istiyorsa” yaygın bir ateşkese de hazır olduğu bildirildi.

Yemen 2014 yılında Husi güçlerinin Devlet Başkanı Mansur Hadi hükümetini devirmesinin ardından iç savaşa girmiş, 2015 Martı’nda Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon Hadi hükümetine destek olmak üzere Husilere karşı saldırılarına başlamıştı.

BM verilerine göre Suudi koalisyonunun hava saldırıları ve kuşatması nedeniyle 14 milyonun üzerinde Yemenli açlıkla karşı karşıya. 2017 yılında Yemen’de 50 binin üzerinde çocuğun yetersiz beslenme nedeniyle öldüğü belirtiliyor.