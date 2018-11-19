Yemen’de Husilerden ‘ateşkese hazırız’ açıklaması

Suudi liderliğindeki koalisyon saldırısı altındaki Yemen’de Husi hareketinden ‘Tüm askeri operasyonları durdurmaya hazırız’ açıklaması geldi.

Yemen’de 2015 yılından beri Suudi liderliğindeki koalisyonun saldırısı altında bulunan Husi Yüksek Devrimci Komitesi yaptığı açıklamada BM'nin ateşkes çağrısına olumlu yanıt vereceklerini belirterek “Adil bir barış için tüm cephelerde askeri operasyonları durdurmaya hazırız” açıklaması yaptı.

Açıklamada “Saldırgan devletler ABD, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne karşı füze ve drone atışlarımızı -onları saldırılarına ve ablukalarına devam etme bahanesinden mahrum bırakmak için- durdurma kararımızı ilan ediyoruz. Adil bir barışa ulaşmak için tüm cephelerde askeri operasyonları dondurmaya ve durdurmaya hazırız” denildi.

Reuters’ın aktardığına göre açıklamada Husi hareketinin “Suudi liderliğindeki koalisyon eğer barış istiyorsa” yaygın bir ateşkese de hazır olduğu bildirildi.

Yemen 2014 yılında Husi güçlerinin Devlet Başkanı Mansur Hadi hükümetini devirmesinin ardından iç savaşa girmiş, 2015 Martı’nda Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon Hadi hükümetine destek olmak üzere Husilere karşı saldırılarına başlamıştı.

BM verilerine göre Suudi koalisyonunun hava saldırıları ve kuşatması nedeniyle 14 milyonun üzerinde Yemenli açlıkla karşı karşıya. 2017 yılında Yemen’de 50 binin üzerinde çocuğun yetersiz beslenme nedeniyle öldüğü belirtiliyor.

