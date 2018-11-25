Yemen'de El Kaide saldırısı: 5 Birleşik Arap Emirlikleri askeri öldürüldü

Birleşik Arap Emirlikleri'ne bağlı 5 asker Yemen'in güneyinde El Kaide tarafından yapılan saldırıyla öldürüldü.
Saldırıda makineli silahlar ve roketatarlar kullanıldı.
Abyan ilindeki saldırıyı gerçekleştiren Arap Yarımadasındaki El Kaide, örgütün en tehlikeli kolu olarak biliniyor.
El Kaide, Abyan ilinin büyük bölümünü kontrol etmekteydi, ancak BAE'nin 2017'deki operasyonlarıyla bölge BAE destekli güçlerin eline geçti.
Suudi Arabistan'ın 2015'te Yemen'e saldırmasıyla birlikte cihatçı örgütler ülkede güç kazandı. El Kaide'nin yanı sıra, IŞİD de Yemen'de faaliyet yürütüyor.