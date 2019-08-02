Yemen’de El Kaide saldırısı: 19 ölü

Yemen’de Suudi destekli Hadi kuvvetlerine bağlı 19 asker El Kaide saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Suudi ve BAE işgali altında bulunan Güney Yemen, iki işgalci güç arasında sürtüşmelere sahne oluyordu.

Güney Yemen’de El Kaide saldırısı sonucu 19 asker hayatını kaybetti. Saldırı, Husiler’in Aden’de düzenlediği saldırıdan bir gün sonra gerçekleşti.

Dün Husiler’in yaptığı saldırıda BAE destekli gruplara bağlı onlarca polis ve asker ölmüştü.

Yemen’de Husiler’in eylemlerinin ardından Suudi destekli Abdrabbuh Mansur Hadi’nin ülkeden kaçmasıyla başlayan süreci Suudi Arabistan ve BAE işgali takip etmişti.

Güney Yemen’i işgal eden BAE ve Suudiler arasında çıkan paylaşım sorunları, iki gücün desteklediği gruplar arasında çatışmaların ve bombalı eylemlerin gerçekleşmesine sebep oluyor.