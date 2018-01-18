Yemen'de artık sağlıktan söz etmek olanaksız

Yemen'de 2015'in Mart ayında başlayan savaşın bininci gününde tüm halk ve özellikle çocuklar sağlıklarını tamamen yitirdiler. Ülkede yiyecek ve su güvenliği yok, sağlık hizmeti altyapısı tamamen tahrip olmuş durumda. Kolera tüm halkı etkiledi.

Yemen’de savaş Mart 2015’te başlamıştı. Geçen 1000 gün içinde tüm Yemen halkı, ama özellikle çocuklar sağlıklarını kaybettiler.

Yoksulluk yaygın, yiyecek ve su güvenliği yok, sağlık hizmeti altyapısı tamamen tahrip olmuş durumda.

Her gün ortalama beş çocuk çatışmalar nedeniyle ya hayatını kaybediyor ya da yaralanıyor.

Savaş sona erse bile beslenme yetersizliğinin çocuklarda yol açtığı sağlık sorunları hiç düzelmeyecek.

Bugün milyonlarca çocuk eğitimden yoksun.

6 Ekim 2016’da sağlık otoriteleri tarafından doğrulanan kolera salgını bütün toplumu etkiledi. Ocak 2018 itibariyle 1 milyon insan kolera ve akut ishalden etkilenmiş durumda. Bu vakaların dörtte biri beş yaş altındaki çocuklar.