Yemen: Suudi koalisyonu, ateşkese rağmen Hudeyde'yi vurdu

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden oluşan işgal koalisyonu, İsveç'teki müzakereler sırasında varılan anlaşmalara rağmen Yemen'in Hudeyde limanına saldırdı.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden oluşan işgal koalisyonu, İsveç'teki müzakereler sırasında varılan anlaşmalara rağmen Yemen'in isyancıların elinde kalan liman kenti Hudeyde'ye saldırdı.

Sputnik'in yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde, hava saldırısının Hudeyde'nin İsa bölgesini etkilediği belirtildi. Ülkenin iç güney kesiminde yer alan El Bayda bölgesine de hava saldırısı düzenlendiğinin bildirildiği haberde, burada iki çocuğun yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Birleşmiş Milletler'in arabuluculuğunda İsveç'te gerçekleşen görüşmelerde, Yemen'de savaşan taraflar esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes yapılması ve Taiz kentine insani yardım koridoru açılması gibi konularda anlaşmaya varmışlardı.