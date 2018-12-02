'Yaşlılık' tanımı 75 yaş üstüne çekildi

İtalya'nın başkenti Roma'da toplanan Yaşlılık Hastalıkları ve Yaşlılık Bilimi Topluluğu, 'yaşlı' tanımının 65 yaş üstü insanları değil, 75 yaş üstü insanları kapsamasını kararlaştırdı.

İtalya'nın başkenti Roma'da toplanan Yaşlılık Hastalıkları ve Yaşlılık Bilimi Topluluğu, 'yaşlı' tanımının 65 yaş üstü insanları değil, 75 yaş üstü insanları kapsamasını kararlaştırdı.

Topluluk, 'yaşlı' tanımının tıptaki gelişmelerin yanı sıra nüfusun ortalama ömrünün de dikkate alınarak hesaplanması gerektiğini kararlaştırdı. Buna göre 'yaşlı' olan kişi, ortalama 10 yıl ömrü kalan insanlara denecek.

Careggi Hastanesi'nde Kalp ve Damar Hastalıkları Bölümü Başkanı Niccolo Marchionni, "Bugün 65 yaşındaki bir kişi, 30 yıl önce 40-45 yaşlarında olan bir kişiyle aynı fiziki ve zihinsel forma sahip. 75 yaşındaki bir kişi ise 1980'de 55 yaşında olan birisine denk" şeklinde konuşarak günümüzdeki insanların daha uzun yıllar zinde kaldığını belirtti.

Euronews’in haberine göre; gelişmiş ülkelerdeki ortalama yaşam sürelerinin uzaması sonucunda yaşlılık sınırını da yükseltmenin bir gereklilik olduğunu söyleyen Marchionni, "Nüfus bilgileri bize İtalya'da ortalama ömrün 1900'lü yılların başına göre 20 sene arttığını gösteriyor. Bunun yanında günümüzde 60 ila 75 yaşlarındakilerin çoğunluğu oldukça sağlıklı" dedi.

İstatistikler İtalya'da kadınların ortalama 85 yaşına kadar, erkeklerin ise 82-83 yaşına kadar yaşadığını gösteriyor. Marchionni, "Sonuçta gerçekler ortada, 65 yaşındaki bir kişi artık yaşlı olarak görülmüyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de ise TÜİK'in açıkladığı son verilere göre beklenen yaşam süresi kadınlarda 80,8 yıl, erkeklerde ise 75,3 yıl olarak ölçülüyor.