'Yaşasın Tunus Partisi' kuruldu

Başbakan Yusuf Şahid 'Yaşasın Tunus' adlı bir parti kurdu. Şahid, ABD Tunus Elçiliğinde tarım uzmanı olarak çalışırken Bin Ali rejiminin yıkılması sonrası gelişen siyasi kariyeriyle biliniyor. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen işçi grevleri sonrası bu gelişme dikkat çekiyor.

2011'de Bin Ali rejimini yıkan "Yasemin Devrimi" sonrası tarımda liberal reformlar üzerine çalışan Yusuf Şahid Cumhuriyetçi Parti'nin kuruluşunda yer almıştı. 2014'te Cumhurbaşkanı koltuğuna oturan Essibsi'nin Tunus Çağrı (El Nida) hareketine katılmış ve 2016'de kurulan ulusal birlik hükümetinin başbakanı olarak atanmıştı. Bu hükümet, Tunus'un önde gelen işçi ve patron sendikaları olan Tunus Genel İşçi Sendikası (UGTT) ile Tunus Sanayi ve Ticaret Sendikası'nın, ayrıca El Nahda başta olmak üzere dokuz siyasi partinin imzaladığı Kartaca Anlaşması'na dayalı olarak kuruldu. Anlaşmada ulusal birlik hükümetinin ana gündemleri demokratikleşme, terörle mücadele ve yolsuzlukla mücadele olarak belirlenmişti.

Al Ahbar sitesine göre geçtiğimiz dönemde Başbakan Yusuf Şahid'in teknokrat ve "katılımcı" bir hükümet yaratma girişimleri ile Essibsi kontrolündeki Tunus Çağrı hareketi arasındaki ayrımlar, parlamentoda milletvekillerinin Şahid'i desteklemek üzere Ulusal Koalisyon kurmasıyla sonuçlandı. Cumhurbaşkanı Essibsi'nin bunu önleme çabası UGTT tarafından Şahid hükümetinin özelleştirme programına karşı desteklendi. Fakat hükümet yeni bakanlarla takviye edilerek Ennahda'nın da "istikrar" adına sunduğu destek sayesinde parlamentodan güven oyu aldı. Öte yandan 2018'in başında temel tüketim malzemelerine yüksek vergiler getiren finans yasasına karşı bir yıldan beri süren süren işçi eylemleri geçen hafta UGTT'nin düzenlediği grevlerle yeni bir evreye girdi.

Yusuf Şahid, 2012'ten itibaren siyasette oynadığı rolü siyasi bir "projeyle" tamamlayacak adımı dün atarak Yaşasın Tunus partisini kurdu. Fakat partinin Çağrı hareketinden farklı bir yöneliminin olmadığı, daha ziyade Çağrı'nın kaybolan meşruiyetini başka bir zeminde tazeleme çabası olduğu gözleniyor.

Yaşasın Tunus Partisi'nin kuruluşu, egemen siyasete Şahid'in Essibsi'yle yollarını ayırması olarak yansırken ekonomide IMF programının uygulanmaya devam edeceği anlaşılıyor. Dolayısıyla yeni partinin esas sınavı, 20 ve 21 Şubat tarihlerinde grev yapacağını ilan eden UGTT'yle ücretlerin yükseltilmesi ve kamu işletmelerinin finansmanı konularında yaşayacağı hesaplaşma olacak. Tunus'ta 2019 yılının Kasım ayında parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerin yapılması öngörülüyor.