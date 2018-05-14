Yaşamını yitiren Filistinli sayısı 37'ye yükseldi

İsrail güçlerinin ABD büyükelçiliğinin açılış törenine karşı yapılan eylemlere saldırısı sonucu en az 37 Filistinli yaşamını yitirdi. Yaşamını yitirenler arasında iki çocuk ve bir kadın bulunuyor.

ABD'nin Kudüs'e taşınan İsrail büyükelçiliğinin açılış töreni sebebiyle yapılan eylemlere İsrail güçleri saldırdı.

Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre en az 37 Filistinli hayatını kaybederken, ölenlerden birinin 14 yaşında olduğu açıklandı. Tekerlekli sandalyedeki bir kişinin de hayatını kaybedenler arasında olduğu duyuruldu.

İKİ ÇOCUK VE BİR KADIN DA ÖLENLER ARASINDA

Yaralı sayısının 1700'ü geçtiği kaydediliyor. Yaralıların en az 510'u gerçek mermiyle vuruldu.

Yaşamını yitirenler arasında iki çocuk ve bir kadın bulunuyor.

TRUMP'IN KIZI AÇILIŞA KATILACAK

Açılış törenine ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ve damadı Jared Kushner ile birlikte çok sayıda ABD'li yetkili de katılıyor.

İsrail ordusu 10 farklı noktada yapılan eylemlere 10 binin üzerinde Filistinlinin katıldığını duyurdu.

İsrail'den yapılan sonraki açıklamalarda "12 çatışma noktası olduğu" belirtildi.

FİLİSTİN HÜKÜMETİ: İSRAİL KATLİAM YAPIYOR

AFP'nin haberine göre Filistin hükümeti, İsrail'in katliam yaptığını duyurdu.

Filistin hükümeti açıklamasında "İsrail Gazze'de korkunç bir katliam yapıyor" denildi.