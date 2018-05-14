Yaşamını yitiren Filistinli sayısı 18'e yükseldi

İsrail güçlerinin ABD büyükelçiliğinin açılış törenine karşı yapılan eylemlere saldırısı sonucu en az 18 Filistinli yaşamını yitirdi. İsrail, 14 yaşındaki bir Filistinli çocuğu da öldürdü.

ABD'nin Kudüs'e taşınan İsrail büyükelçiliğinin açılış töreni sebebiyle yapılan eylemlere İsrail güçleri saldırdı.

Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre en az 18 Filistinli hayatını kaybederken, ölenlerden birinin 14 yaşında olduğu açıklandı. Tekerlekli sandalyedeki bir kişinin de hayatını kaybedenler arasında olduğu duyuruldu.

Yaralı sayısının 500'ü geçtiği kaydediliyor. Yaralıların en az 200'ü gerçek mermiyle vuruldu.

Açılış törenine ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ve damadı Jared Kushner ile birlikte çok sayıda ABD'li yetkili de katılıyor.

İsrail ordusu 10 farklı noktada yapılan eylemlere 10 binin üzerinde Filistinlinin katıldığını duyurdu.