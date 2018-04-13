Yaptırımlar sonrası alüminyum fiyatları artışa geçti

Dünyanın en büyük alüminyum üreticilerinden Rusal'ın da dahil olduğu şirketlere yönelik ABD yaptırımlarının başlamasıyla alüminyum fiyatları artışa geçti.

Alüminyum devi Rusal'a ABD tarafından uygulanan yaptırımların başlamasından itibaren alüminyum fiyatları yüzde 10 arttı.

Fiyat artışlarının sürmesi durumunda, bunun otomobil, uçak, gazoz kutuları, ilaç paketleri gibi sanayi ve tüketim ürünlerinin maliyetlerine de yansıması bekleniyor.

ABD Hazine Bakanlığı'na göre Rusal, dünya alüminyum üretiminin yüzde 7'sini elinde bulunduruyor. Ancak yaptırımların ardından müşterilerin ve ortakların bağları koparmasıyla birlikte şirket hisselerinde yüzde 56 oranında düşüş gerçekleşti.

Alüminyum alıcılarının tedarik boşluğunu doldurmakta zorlanmaları nedeniyle fiyatlar yükseliyor.

Alüminyum fiyatları değişkenlik gösterebilirken kısa vadeli fiyat artışlarından tüketicinin etkilemeyebileceği ancak artışın sürmesi durumunda, şirketlerin metal ürünlerinin fiyatlarını yükselteceği belirtiliyor.

Otomobillerin hafifliği ve yakıt verimliliği için alüminyum miktarını yüksek tutan Jaguar Land Rover ve BMW gibi lüks otomobil üreticileri bundan en fazla etkilenecek şirketler olarak görülüyor.

ABD'nin alüminyum ithalatına yüzde 10 gümrük vergisi koymasının da durumu telafi etmeye yetmeyeceği ifade ediliyor.