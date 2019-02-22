Yaptırımlar KDHC’de gıda kaynaklarını azalttı

ABD'nin yaptırım kıskacındaki ülkelerden Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nde gıda açığı ortaya çıktı. Haber, ABD'nin yaptırım uyguladığı ülkelerden Venezuela’ya ‘gıda ve insani yardım’ bahanesiyle müdahaleye hazırlandığı günlerde geldi.

ABD Venezuela’ya müdahalenin bahanesi olarak Kolombiya sınırında “yardım” şovuna hazırlanırken, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin yaptırımlar nedeniyle gıda kriziyle karşı karşıya olduğu ortaya çıktı.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin (KDHC) Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki Büyükelçisi Kim Song’un uluslararası kuruluşlara yazdığı belirtilen mektupta ülkedeki gıda sorununun bir an önce ele alınması çağrısında bulunduğu bildirildi.

NBC News’ta yer alan habere göre iki sayfalık mektupta Kim, BM’nin Dünya Gıda Programı ile 2018 sonunda yapılan ortak değerlendirmede, yüksek sıcaklıklar, kuraklık, şiddetli yağışlar ve yaptırımlar nedeniyle, ülkenin 2017'de 503 bin ton daha az gıda ürettiğinin tespit edildiğini ifade etti.

Sözkonusu mektupta “KDHC hükümeti uluslararası örgütlere ülkedeki gıda durumunun bir an önce ele alınması çağrısında bulunmaktadır” denildi.

Mektupta ülkedeki gıda sıkıntısının ana nedenlerinden birinin ihtiyaç duyulan tarım malzemelerinin tedarikini kısıtlayan yaptırımlar olduğu vurgulandı. Kim mektubunda, "Bu durum, BM kuruluşlarından gelen insani yardımın, son derece siyasallaştırıldığının ve yaptırımların nasıl barbarca ve insanlık dışı olduğunun doğruluğunu kanıtlıyor" değerlendirmesinde bulundu.

BM’nin Dünya Gıda Programı’ndan konuyla ilgili bir açıklama yapılmazken, BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, KDHC’de 2019 için yaklaşık 1,4 milyon tonluk bir gıda açığı beklendiğini belirtti. Dujarric gıda açığının pirinç, buğday, patates ve soya fasulyesi gibi ürünlerden oluştuğunu dile getirdi.

BM 2006 yılından beri KDHC'ye ağır yaptırımlar uyguluyor.