Yaptırımlar doğru diyen ABD'li senatörler 'serbest ticaret anlaşması'nın da zamanı diyor

ABD ile Türkiye arasında devam eden ekonomik gerilimi değerlendiren ABD'li senatörler yaptırımlar başta olmak üzere mevcut baskı uygulamalarını desteklemelerine rağmen NATO müttefiki Türkiye ile ticari birlikteliklerini sağlamlaştırmanın vaktinin geldiğini de belirtiyor.

ABD’nin Türkiye’de tutuklu bulunan rahip Brunson üzerinden başlattığı ekonomik yaptırımlar ve ek tarifeler, ABD Kongresi’nde de tartışılmaya devam edilliyor. Türkiye’ye yönelik ekonomik hamleler konusunda Trump yönetimine desteğini sunan Cumhuriyetçi ve Demokratik Partili senatörler, diğer yandan NATO müttefiki Türkiye ile ticari birlikteliklerini sağlamlaştırmanın vaktinin geldiğini belirtiyor.

'TÜRKİYE İLE SERBEST TİCARET ANLAŞMASINA VARILMALI'

Al Monitor’e konuşan ABD’li senatör Thom Tillis, “şüphelerine” rağmen Türkiye’ye yönelik ek gümrük vergilerini desteklediğini belirterek, Türkiye ile ticarette yeni adımların sinyallerini verdi. ABD’nin Avrupa Birliği ile 2013 yılından bu yana sürdürdüğü ticaret görüşmelerini kasteden Tillis, “Umarım Senato’dan Türkiye ile bir ticaret anlaşması geçiririz” ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE EKONOMİSİ BİR TUVALET'

ABD’nin ek gümrük vergileri politikasını desteklediğini belirten bir diğer senatör Lindsey Graham ise “Benim hedefim, Türkiye ile bir serbest ticaret anlaşması yapmaktır” ifadelerini kullandı. Türkiye ekonomisinin “tuvalet” kadar kötü olduğunu belirten Graham, bunun kendi ülkesinin ekonomisine de zarar verdiğinin altını çizerek “Tüm hatalarıyla beraber Türkiye bir NATO müttefikidir” dedi. Geçtiğimiz hafta ABD’nin Ankara Büyükelçisi ile yapılan görüşmeyi hatırlatan Graham, Suriye ve Irak’ta iki ülkenin “stratejik işbirliğini” sürdürmesinin gerekliliğini vurguladı.

'HEDEFİMİZ GERİLİMİ ARTIRMAK DEĞİL AZALTMAK'

Senatör Tillis ile birlikte uluslararası finans kurumlarının Türkiye’ye kredi vermesini engellemeye çalışan senatör Jeanne Shaheen ise “Hedefimiz Türkiye ile olan gerilimi artırmak değil azaltmak olmalı” dedi ve "Erdoğan hakkındaki şüpheler bir yana, ek vergilerin ticaret savaşını şiddetlendirdiğini” belirtti.

'TUTUKLU BULUNAN DİĞER ABD VATANDAŞLARINDAN DA BAHSETMELİYİZ'

Rahip Brunson’un yanı sıra Türkiye'de tutuklu bulunan başka ABD vatandaşlarının da olduğunu hatırlatan senatör Tillis, “Başkan Trump’ın Brunson konusunda çözüm elde edene kadar gösterdiği çabaya hayranlık duyuyor ve takdir ediyorum ancak 3 ile 7 yıldır (Türkiye’de tutuklu bulunan) NASA için çalışan bilim insanlarından, ABD'nin uyuşturucu ile mücadeleden sorumlu güvenlik birimi olan DEA ajanlarından da konuşmalıyız. ABD Dışişleri Bakanlığı’nda görev yapan Türkiye vatandaşlarından da konuşmalıyız” dedi.

ABD Senatörleri Lindsey Graham ve Jeanne Shaheen 29 Haziran 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Brunson’un durumunu tartıştıkları bir toplantıda bir araya gelmişlerdi.