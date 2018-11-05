Yaptırımlar başlarken ABD ordusunda İran endişesi

ABD’nin İran’a yaptırımları başlarken Pentagon’dan yetkililer, Tahran’ın askeri karşılık vermesinden endişeli. Washington Post’un haberine göre Ortadoğu’daki askeri güçlerini Pasifik’e kaydıran ABD ordusunun İran’ın balistik füzelerine ve Hürmüz Boğazı’nı kapatması olasılığına karşı kısa sürede karşılık vermesinin mümkün olmadığını söylüyor.

Washington Post gazetesine isimleri saklı kalmak kaydıyla konuşan ABD’li askeri yetkililer, İran’a yaptırımlar başlarken Tahran’ın vereceği askeri yanıttan kaygılı olduklarını bildirdi. ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) bazı yetkililere göre, Mart ayından beri bölgede uçak gemisi bulunmayan ve Patriot füze bataryalarını azaltan ABD ordusunun İran’ın olası bir askeri tehdidine karşılık vermesi ayları bulabilir.

Pentagon her ne kadar İran’ın uzun süreli ve geniş kapsamlı bir saldırısını beklemese de Tahran’ın balistik füzelerini bölgedeki ABD güçlerine yöneltebileceğini ve Hürmüz Boğazı’nı mayınlarla kapatabileceğini düşünüyor.

Sözkonusu askeri kaynaklar Trump yönetiminin bir yandan İran’a yaptırımlar uygularken diğer yandan askeri önlem almakta zayıf kaldığını öne sürüyor ve Ortadoğu’daki ABD Merkezi Komutanlığı’nın Washington'dan ek kaynak talebinde bulunduğunu iddia ediyor.

ABD’nin Mart ayında Körfez’deki Theodore Roosevelt adlı uçak gemisini Pasifik’e yönlendirmesinin ardından bölgede savaş uçağı gemisi kalmadığını bildiren Pentagon yetkilileri, Washington’un bölgedeki F-22 savaş uçakları ile Patriot füzelerinin sayısını da azalttığını vurguluyor.

İran yaptırımlara karşı Körfez ülkelerinin petrol transferinin sağlandığı Hürmüz Boğazı’nı kapatabileceğini açıklamıştı.

Pentagon yetkililerine göre İran bir haftadan kısa süre içinde boğaza bin adet mayın döşeme kapasitesine sahip.

Washington Post’a konuşan bir Pentagon yetkilisi “Şimdi onları [İran’ı] ekonomik ve diplomatik olarak sıkıştırıyorsunuz ama İran’ın nihai tepkisinin ne olacağı belli değil” diyor.

İran’ın balistik füzelerinin de Ortadoğu ve Körfez ülkelerindeki ABD üslerini vurma kapasitesine sahip olduğu belirtilirken son olarak Suriye’de ABD birliklerinden 5 kilometre uzaklıktaki bir bölgeyi hedef alan füze saldırısına atıfta bulunularak bunun Tahran’ın “niyetini gösterdiği” ifade ediliyor.