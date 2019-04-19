Yanlışlıkla iktidar partisine oy verince parmağını kesti

Hindistan'da 11 Nisan'da başlayıp 19 Mayıs'a dek sürecek seçim maratonunda trajik olaylar da yaşanıyor. Bir seçmen sembolleri karıştırıp yanlışlıkla iktidar partisine oy verdiğini fark edince işaret parmağını kesti.

Hindistan’daki dünyanın en uzun süreli seçim maratonu trajik anlara da sahne oluyor. Pawan Kumar adındaki bir seçmen, sembolleri karıştırıp yanlışlıkla iktidar partisine oy verdiğini fark edince işaret parmağını kesti.

Bir video yayımlayan Pawan Kumar, Uttar Pradeş eyaletinin kuzeyindeki Bülendşehr'de Perşembe günü oy kullanmak için sandığa gittiğini söyledi. Kumar, bölgesel bir parti için oy kullanmak istediğini ancak makinedeki pek çok sembol nedeniyle kafasının karıştığını açıkladı.

Kumar, daha sonra yanlışlıkla iktidardaki Hindu milliyetçisi Hindistan Halk Partisi'ne (BJP) oy verdiğini fark etti.

​'FİL İÇİN OY KULLANMAK İSTEDİM'

Sputnik'in aktardığına göre her adayın yanındaki parti sembolüne işaret eden Kumar, “Fil için oy kullanmak istedim ama yanlışlıkla çiçek için oy verdim. Bu hata için parmağımı kestim” dedi.

Pawan Kumar says he accidentally ended up voting for the governing Bharatiya Janata Party (BJP) in a video that has gone viral. #IndiaElections2019https://t.co/Rgkb0Ufg5L — BBC News India (@BBCIndia) 19 Nisan 2019

BJP, logosunda lotus çiçeği kullanıyor. Kumar’ın oy vermek istediği, fil sembolünü kullanan parti ise Bahujan Samaj Partisi (BSP). BSP seçimde, iktidardaki BJP’ye karşı diğer iki bölge partisiyle birlikte ittifak yapmıştı.

SEÇMENLER İÇİN KAFA KARIŞTIRICI

Hindistan’da oy kullanan insanların parmaklarının çıkmayan bir mürekkeple işaretlenmesi uygulaması hâlâ sürüyor.

Hindistan’ın pek çok bölgesinde okuma yazma oranları düşük olduğu için özellikle seçimde parti sembolleri önemli bir rol oynuyor. Ayrıca bölge partilerinin ve girilen ittifakların da sayıca çok olması seçmenler için kafa karıştırıcı oluyor.

39 GÜNLÜK MARATONUN İLK AŞAMASI TAMAMLANDI

Hindistan'da 11 Nisan’da başlayan parlamento seçimlerinin ilk aşaması Perşembe günü tamamlandı. Yaklaşık 142 milyon seçmen parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'daki 543 sandalyenin 91'ini belirlemek için oy kullandı. Seçimler 19 Mayıs’a kadar sürecek ve yedi aşamada tamamlanacak. 39 günlük oy verme işleminde ise yaklaşık 900 milyon seçmen sandığa gidecek. Oy sayımı ise 23 Mayıs'ta yapılacak.