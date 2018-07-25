Yangını yaşayanlar anlatıyor: 20 metreden uzağı göremiyorduk

Yunanistan'da Pazartesi akşamı başlayan yangının çok hızlı yayıldığı, yüzlerce insanın denize kaçarak kurtulabildiği ancak denizde de boğularak yaşamını yitirenler olduğu kaydediliyor. Yangınların çıkışı ve hızlı önlem alınamamasının Yunan hükümetinin tasarruf tedbirleri kapsamında orman yangınlarına yönelik bütçeyi kısmasından kaynaklandığı da belirtiliyor.

Yunanistan'da başkent Atina yakınlarındaki Attika bölgesinde Pazartesi akşam yaşanan yangında yaşamını yitirinlerin sayısı en az 74'e, yaralı sayısı ise 200'e ulaştı. Yangını yaşayan tanıklar çok hızlı yayıldığını, kaçmanın çok zor olduğunu, yüzlerce kişinin denize kaçarak kurtulduğunu, insanların denizde saatlerce beklemek zorunda kaldığını, bu esnada sular yükseldiği için boğularak yaşamını yitirinler olduğunu aktarıyor.

BBC Türkçe, Yunanistan'da yangının tanıklarının yaşadıklarını aktardı:

'BUNUN YAŞANIYOR OLAMAYACAĞINI DÜŞÜNDÜM'

BBC'ye konuşan Giannis Labropoulos, yangın sırasında arabayla Patras'tan Atina'ya seyahat etmekte olduğunu söyledi. Labropoulos yangının çok hızlı yayıldığını belirtti:

"20 metreden daha uzağı göremiyorduk. Bir anda sıcağı hissetmeye başladık ve yangını gördük. Bunun yaşanıyor olamayacağını düşündüm.

Çok korkmuştuk. Atlatıp atlatamayacağımızı bilmiyorduk. Başımıza ne geleceğini bilmiyorduk. Dallar ve yıkıntılar arabaya çarpıyordu.

Yangının gücü ve sıcaklığın yoğunluğu hayatta bir daha asla deneyimlemek istemeyeceğimiz bir şey."

'YANGIN ÇOK HIZLI YAYILDI'

19 yaşındaki Olivia Exarchakou, Atina'da yaşayan bir öğrenci. Aile dostlarının ikisini yangında kaybetti.

Exarchakou yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Çatılardan tek görebildiğimiz dumandı. Akropolis'in üzerinden dalga dalga büyüdüğünü gördük.

Annemin yakın bir arkadaşı Voutsa bölgesindeki yazlık evini kaybetti. Yangın nedeniyle ölen iki kişi tanıyorum.

Birisi evde öldü. Kadının evden ayrılmak için zamanı yoktu çünkü yangın çok hızlı yayılıyordu.

Bir başka aile dostumuz plajda hayatını kaybetti. Kadının bedeni suda bulundu."

YÜZLERCE KİŞİ DENİZE KAÇTI AMA BOĞULANLAR DA OLDU

İngiliz vatandaşı Catherine Hooper Bristol kentinden. Düzenli olarak Yunanistan'ı ziyaret eden Hooper, yangın sırasında etkilenen alana yakın bir yerdeydi:

"Yangının yayıldığı Pentelicus sıra dağlarının diğer tarafına yaklaşık 20 kilometre uzaklıktayım.

Burada dahi hava kekremsi. Yoğun bir duman Atina'nın üzerinde. Süpermarketler, su dolu kamyonlarla su dağıtıyor.

Birçok itfaiye uçağı ve helikopteri üzerimizden uçtu, uçmaya devam ediyor.

Yüzlerce kişi denize kaçtı ancak sıcak küller ve uçuşan yıkıntılar birçok kişiyi denizde açılmak zorunda bıraktı.

Dalgalar yüksekti ve akıntı insanları Evia Adası'na doğru sürükledi.

Bu sabah üç kadın ve bir çocuğun boğulduğunu duydum. Denize gidip kaybolan birçok kişi var.

Denizdeki bazı insanlar kurtarılmadan önce dört saat boyunca denizdeydiler.

Bu sabah 26 kişi bir tavernada ölü bulundu. Bir annenin kucağında çocuğuyla ölü bulunduğunu duydum."