Yangından sağ kurtulanlar yaşananları anlatıyor

The Guardian, Atina'daki yangın felaketinden sağ kurtulanların yaşadıklarını aktardı. Torununu ve kuzenlerini kaybeden 67 yaşındaki Maria Dionysioti, 'Kelimelerle tarif edilebilecek durum değil' ifadesini kullandı.

The Guardian, Atina yangınından sağ kurtulan mağdurların demeçlerine yer verdi.

67 yaşındaki Maria Dionysioti, “Acı, acı... Hepimiz acı içindeyiz, ancak kimse bunu bilmeyecek. Kelimelerle tarif edilebilecek bir durum değil” dedi.

Dionysioti, 48 saat içinde torununu, iki kuzenini, yeğenlerini ve tüm mal varlığını kaybetti. Kızı Margarita ise ölümden döndü. Kendisi yangın sırasında kocasıyla birlikte hastanede olduğunu belirtti.

13 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU UÇURUMDAN ATLADI

“Evimin yanması, kızımın evinin kül olması gerçekten hiçbir şey değil” diyen Dionysioti, 13 yaşındaki yeğeni Grigoris'in uçurumdan atladığını, kuzeni Michalis'in eşi ve kızıyla birlikte arabasında yaşamını yitirdiğini söyledi.

'KEMER SIKAN YUNANİSTAN BUDUR'

Maraton Belediye Başkanı İlias Psinakis, hayatını kaybedenlerin sayısının artabileceğini belirtti.

Mati'de yaşayan bir doktor, televizyona verdiği röportajda “Bu kadar küçük bir yerleşim yerinde nasıl bu kadar insan yaşamını yitirir? Bir şeyler çok yanlış gitti” yorumunda bulundu.

Dionysioti'ye destek için Evangelismos hastanesini ziyaret eden Cleopatra Fotopoulou, “Kemer sıkan Yunanistan budur. Finansal problemlerden dolayı önlem alınamadı” açıklamasını yaptı.

'KİMSE BİZİ YÖNLENDİRMEDİ, YANMAYA MAHKUM BIRAKILDIK'

Yangın yerinde ikamet eden bir kadın, televizyona verdiği demeçte “Yanmaya mahkum bırakıldık. Koordinasyon diye bir şey yoktu. Kimse bizi yönlendirmedi, insanlar kaçmaya çalışırken arabalarının içinde yandı” derken, çocuklarından yedi saat boyunca uzak kaldığını ve yangından denize kaçarak kurtulduğunu söyledi.