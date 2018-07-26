Yangından etkilenenlerden Yunan bakana tepki: Bizi yalnız bırakın

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, yangının vurduğu bölgeleri ziyareti sırasında halkın öfkesiyle karşılaştı. Bir vatandaş Yunan Bakana, 'Bizi yalnız bırakın' dedi.

Yunanistan’daki yangında 82 kişi hayatını kaybetmiş, hükümetin ihmalleri tartışma yaratmıştı.

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, hükümetin üzerinden sorumlu atmaya çalışan açıklamalarda bulundu.

Hükümetin yangın önlemlerini kemer sıkma politikası kapsamında kesmesine değinmeyen Kammenos, "kaçak yapıların ülkenin en kötü doğal afetine yol açtığını" iddia ederek, "ormanlık alanlardaki kaçak binaların kaçış yollarını tıkayan bir suç oluşturduğunu" söyledi.

'BİZİ YALNIZ BIRAKIN'

Kammenos, bu hafta Atina'nın doğusundaki yangından zarar görmüş bölgeleri ziyareti sırasında kızgın yerli halk tarafından karşılandı.

Mati kasabasındaki yangın bölgesini ziyaret eden Kammenos, kendilerini terk etmekle suçlayan halkın tepkisini çekti.

Bir vatandaş yerel belediye başkanı ve hava kuvvetleri komutanının eşliğinde bakana "Bizi yalnız bırakın" dedi. Kammenos ise, hükümetin vatandaşlarını korumada başarısız olduğu yönündeki suçlamaları reddetti.

82 kişinin öldüğü faciada arama ekipleri onlarca kayıp olduğu için ölü sayısının artacağından endişe ediyor. Kurtulanların çoğu denize girerek kurtulurken, Mati'deki kurbanların büyük bir kısmı suya erişemeyen bir uçurumun kenarında yanarak can verdi.