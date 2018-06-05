Yanardağ patlamasında ölü sayısı 69'a yükseldi

Guatemala'da yanardağ patlaması sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 69'a yükselirken kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildiriliyor.

Guatemala'da Fuego Yanardağı'nın patlaması sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 69'a yükseldi. Patlamadan en çok etkilenen El Rodeo köyünde ölenlerin yalnızca küçük bir bölümünün kimliğinin belirlendiği bildirildi.

Aile üyelerinin hayatını kaybeden yakınlarını bulmak için yanardağa 30 km mesafede olan Escuintla kentindeki geçici morga geldiği bildirildi.

Ulusal Felaket Yönetim Kurumu (CONRED), şiddetli yağışın başlamasıyla kurtarma çalışmalarının aksadığını belirtti.

CONRED'in verilerine göre 3 bin 200 kişi bölgeden tahliye edildi.

Patlama sonucunda kahve yetiştirilen 2 bin 788 hektar alanın kum ve tozdan zarar gördüğü bildirildi.