Yanardağ faciasında ölü sayısı 99’a yükseldi

Guatemela’da Pazar gününden bu yana devam eden yanardağ faciasında ölü sayısı 99’a yükselirken, 200’den fazla kişinin de kayıp olduğu açıklandı. Arama kurtarma ekiplerini çalışamaz hale getiren patlamaların 2 milyona yakın kişiyi etkilediği düşünülüyor.

Guatemala'nın başkenti Guatemala City'nin 40 kilometre güneybatısında bulunan Fuego Yanardağı'nın Pazar gününden bu yana defalarca patladığı bildirildi. Faciada ölenlerin sayısı 99’a ulaşırken, 200’den fazla kişininse hâlâ kayıp olduğu bildiriliyor.

Neredeyse her gün gerçekleşen patlamalarda yanardağdan püsküren gaz, kaya ve yüksek sıcaklıktaki lavlar, yanardağı çevreleyen kasabayı içine alarak çok sayıda kişinin ölümüne neden oldu. Arama kurtarma ekiplerinin yeni bilgilerine göre ölü sayısı giderek yükseliyor. Patlamalar sonucu salınan gaz ve eriyik taşlar nedeniyle çalışmakta güçlük çeken ekipler, sıcaklık yüzünden sadece evlerin çatısında çalışma yapabildiklerini söylüyor.

Ulusal Afet İdare Ajansı’nın verilerine göre 1,7 milyon insanın etkilendiği patlamaların ardından olağanüstü hal ilan edilirken, ülkenin güneybatısında 12 bin kişi yaşadığı yerlerden tahliye edildi.

Telesur'un haberine göre, Latin Amerika ve Avrupa ülkelerinin dayanışmalarını ilettiği Guatemala için Uluslararası Kızılhaç Derneği de 253 bin dolar yardımda bulundu.

