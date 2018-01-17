'Yalnızlıktan Sorumlu Bakanlık' kuruldu

İngiltere Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada Yalnızlıktan Sorumlu Bakanlık kurulduğu açıklandı.

İngiltere'de başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada yalnızlıktan sorumlu bir bakanlığın kurulduğu açıklandı. Muhafazakar Parti'den milletvekili Tracey Crouch'un yalnızlık bakanı olarak atanacağı belirtildi.

Projenin temellerini 2016 yılında öldürülen İşçi Parti milletvekili Jo Cox atmıştı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Başbakan Theresa May, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Jo Cox, ülkedeki yalnızlığın ne seviyede olduğunu anlamış ve kendini bu durumdan muzdarip olanlara yardım etmeye adamıştı" dedi.

Göreve atanan bakan Crouch ise "Bu konu Jo'nun tutkuyla ilgilendiği bir meseleydi, biz de anısına sahip çıkmak ve İngiltere'de yalnızlıktan ötürü acı çeken milyonlarca kişiye yardım etmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.