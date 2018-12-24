Yalan haberler yazdığı ortaya çıkan Der Spiegel muhabiri Türkiye'deki Suriyelileri bahane ederek para toplamış

Birçok röportajında sahtekarlık yaptığı ortaya çıkan Der Spiegel muhabirinin, Türkiye'deki Suriyeli çocuklar için sahte bağış kampanyası yürüttüğü de öne sürüldü. Muhabirin kişisel banka hesabı üzerinde topladığı paraların akıbetiyse henüz bilinmiyor.

Alman haber dergisi Der Spiegel'in ödüllü muhabiri Claas Relotius'un birçok röportajında sahtekarlık yaptığının ortaya çıkmasının ardından bu kez de sahte bağış kampanyası yürüttüğü belirtildi. Relotius'un kişisel banka hesabı üzerinden "Türkiye'deki yetim Suriyeli çocuklara yardım etmek için" bağış topladığı öne sürüldü.

Relotius'un eski çalışma arkadaşının verdiği bilgiye göre, gazeteci Türkiye'de sokakta yaşayan Suriyeli yetim çocuklara ilişkin bir haber yaptı ve ardından bağış kampanyası başlattı.

Sputnik'te yer alan habere göre, derginin yazı işlerinin bağış kampanyasından habersiz olduğu belirtilirken, bağışın miktarı ve toplanan paraya ne olduğu gibi soruların yanıtının henüz bilinmediğine dikkat çekildi.

Ayrıca, Relotius ile çalışan Türk bir fotoğrafçı da haberin içeriğinde birçok şaibeli bilgi olduğunu söyledi.

Relotius daha sonra söz konusu Suriyeli yetim çocukların Almanya'daki bir aile tarafından evlat alınabilmesi için aylarca süren bir çaba sarf ettiğini yazmıştı.

Der Spiegel, Relotius'un yazdığı 60 haberin 14'ünün "hayal ürünü" olduğunun ortaya çıkması üzerine istifa ettiğini açıklamıştı.

Relotius, bu ay başında Suriyeliler hakkında yaptığı bir haberinden dolayı Almanya'da yılın gazetecisi seçilmişti.