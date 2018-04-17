Yaklaşık bin cihatçı Dumayr’ı terk ederek Cerablus’a gidiyor

Şam’ın kuzeydoğusundaki Dumayr’da binin üzerinde cihatçı militanın Suriye hükümetiyle varılan anlaşma doğrultusunda şehri terk ederek Cerablus’a gitmeye hazırlandığı bildirildi.

Suriye hükümetiyle varılan anlaşma sonucunda Şam’ın kuzeydoğusunda yer alan Dumayr’da tümü Ceyş-ül İslam (İslam Ordusu) militanı olan binin üzerinde cihatçının şehri terk etmeye hazırlandığı bildirildi.

Al Masdar’ın SANA’dan aktardığı habere göre, Dumayr’ı terk etmeyi kabul eden cihatçıların TSK’nin desteklediği ÖSO kontrolündeki Cerablus’a yerleştirilecekleri kaydedildi.

SANA, İslam Ordusu militanlarının varılan anlaşma uyarınca ağır silahlarını da Suriye ordusuna teslim etmeyi kabul ettikleri haberini geçti.

Küçük bir grup militanınsa Suriye hükümetiyle uzlaşarak Dumayr’da kalmaya devam edebileceği haberlerine yer verildi ancak bu bilginin teyit edilmediği bildirildi.