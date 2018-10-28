Yabancılar bir haftada 624 milyon dolarlık Suudi hissesi sattı

Suudi Arabistan'da yabancılar geçtiğimiz hafta 624 milyon dolarlık hisse satışı gerçekleştirdi. Bir önceki haftada bunun iki katına yakın satış yaşanmıştı.
Dış Haberler
Pazar, 28 Ekim 2018 17:28

Cemal Kaşıkçı olayının başlangıcından beri Suudi Arabistan'da yabancılar tarafından hisse satışı gerçekleştiriliyor.

Reuters'in haberine göre geçtiğimiz hafta satılan toplam hisselerin değerinin 624 milyon dolar olduğu belirtiliyor. Bundan önceki haftadaysa 1 milyar doların üzerinde satış gerçekleştirilmişti.

KAMU YATIRIM FONU HİSSELERİ ALIYOR

Satılan hisselerin yerel Suudi kuruluşları tarafından satın alındığı belirtiliyor.

Geçtiğimiz hafta çıkan haberlerde Suudi Arabistan'ın Kamu Yatırım Fonu'nun hisseleri satın almakta olduğu bildirilmişti.

Suudi Arabistan, Kaşıkçı olayının ekonomik etkilerini sınırlı tutmayı amaçlıyor.

NORVEÇ YATIRIMLARINI ARTIRIYOR

Kaşıkçı olayı sebebiyle kimi şirketler Suudi Arabistan'dan uzaklaşmaya çalışsa da, Norveç'in varlık fonu ülkedeki yatırımlarını artıracağını açıklamıştı.

"Siyasi olayların" kararlarını etkilemediğini belirten fon, "ülkelere değil şirketlere yatırım yaptığını" öne sürerek, yatırımlarını iki kat artırma kararı almıştı.