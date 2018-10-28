Yabancılar bir haftada 624 milyon dolarlık Suudi hissesi sattı

Cemal Kaşıkçı olayının başlangıcından beri Suudi Arabistan'da yabancılar tarafından hisse satışı gerçekleştiriliyor.
Reuters'in haberine göre geçtiğimiz hafta satılan toplam hisselerin değerinin 624 milyon dolar olduğu belirtiliyor. Bundan önceki haftadaysa 1 milyar doların üzerinde satış gerçekleştirilmişti.
KAMU YATIRIM FONU HİSSELERİ ALIYOR
Satılan hisselerin yerel Suudi kuruluşları tarafından satın alındığı belirtiliyor.
Geçtiğimiz hafta çıkan haberlerde Suudi Arabistan'ın Kamu Yatırım Fonu'nun hisseleri satın almakta olduğu bildirilmişti.
Suudi Arabistan, Kaşıkçı olayının ekonomik etkilerini sınırlı tutmayı amaçlıyor.
NORVEÇ YATIRIMLARINI ARTIRIYOR
Kaşıkçı olayı sebebiyle kimi şirketler Suudi Arabistan'dan uzaklaşmaya çalışsa da, Norveç'in varlık fonu ülkedeki yatırımlarını artıracağını açıklamıştı.
"Siyasi olayların" kararlarını etkilemediğini belirten fon, "ülkelere değil şirketlere yatırım yaptığını" öne sürerek, yatırımlarını iki kat artırma kararı almıştı.