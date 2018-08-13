Yabancı yazarlara Birleşik Krallık'tan vize engeli

Filistinli yazar Nayrouz Qarmout'un da aralarında bulunduğu 10 civarında yabancı yazarın vize başvurularının kabul edilmemesi sebebiyle Edinburgh'da gerçekleşecek kitap festivaline katılımlarının zora girdiği belirtiliyor.

Vize başvurusunun iki kez reddedilmesi nedeniyle Edinburgh'da gerçekleşecek kitap festivaline katılımı zora giren Filistinli yazar Nayrouz Qarmout'un üçüncü vize başvurusu Pazar günü Birleşik Krallık İçişleri Bakanlığı tarafından kabul edildi.

Aynı zamanda bir muhabir olan Nayrouz Qarmout, vizesi reddedilen yaklaşık 10 Ortadoğulu ve Afrikalı yazardan biri olmuştu.

Birleşik Krallık İçişleri Bakanlığı sözcüsü, “Gelen yeni bilgilerle birlikte Qarmout'un vizesini onaylama kararı aldık. Vize ve seyahat belgelerinin en kısa zamanda sağlanması için çalışıyoruz” açıklamasını yaptı.

Ancak Gazze'de yaşayan Qarmout'un ülkeden çıkış izni alması için İsrail'den, uçak aktarması için ise Ürdün'den onay beklediği, bu nedenle festival programına yetişmesinin zor olduğu belirtiliyor.

Qarmout için 23 Ağustos'ta özel bir program planladıklarını belirten festival yöneticisi Nick Barley, “(Qarmout) katılabilirse, ifade özgürlüğü adına harikulade olacak. Katılamadığı takdirde gelişmelerin takipçisi olacağız” yorumunda bulundu.

Qarmout'la sözleşmesi bulunan İngiliz yayınevi Comma Press'in kurucusu Ra Page ise, “Son dakikada gelen vize kabulüne karşın İçişleri Bakanlığı, önceki iki vize başvurusunu reddederek Nayrouz'un ülkeye gelmesini engellemek için elinden geleni yaptı. (Qarmout'un) çarşamba günü burada bulunması imkansız, ayın 23'ünde burada olması da garanti değil. Durum belirsizliğini koruyor” açıklamasını yaptı.

Page, vize başvurularının talimatlarla daha fazla reddedileceğini ileri sürdü. Qarmout ise İçişleri Bakanlığı'nın kendisine “davetsiz misafir” muamelesi yapmasının “küçük düşürücü” olduğunu belirtti.

Festivale katılacak olan İranlı iki çizer Ehsan Abdollahi ve Marjan Vafaeian'ın vize başvurularının da aynı şekilde reddedildiği belirtildi.