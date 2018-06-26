Yabancı şirketlerden İngiltere'ye 'Brexit' uyarısı

ABD, Kanada, Japonya ve Hindistanlı şirketler, Brexit sorununun çözülmesi için İngiltere hükümetine acil çağrı yaptı.

ABD, Kanada, Japonya ve Hindistanlı şirket sahipleri, İngiltere hükümetinden Brexit konusunu acilen çözmesini, aksi takdirde ticarette ortaya çıkacak 100 milyar sterlinden fazla kaybın karşılanmasını talep etti.

Dört ülkenin ortak açıklaması, Airbus şirketinin Brexit gerçekleştiği takdirde İngiltere'deki yatırımlarının tehlikeye gireceğini açıklamasından sonra geldi.

Nissan, Bombardier ve Facebook'un dahil olduğu şirketleri temsil eden topluluk, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasının ticareti 100 milyar sterlinden fazla etkileyeceğini söyledi.

Açıklamada İrlanda sınırında yaşanan karışıklığı çözmenin zor olduğunun kabul edildiği, ancak Avrupa Birliği ve İngiltere'nin anlaşmaya varmasında ısrar edildiği belirtildi.

Aynı zamanda siyasetçilerden bu hafta gerçekleşecek Avrupa Konseyi zirvesinde Avrupa Adalet Mahkemesi, İngiltere-AB mevzuatı ve Brexit sonrası hazırlık konuları dahil olmak üzere kalan meselelere yoğunlaşılması talep edildi.

Airbus açıklamasının ardından BMW de “gelecek birkaç ay içinde” Brexit müzakerelerinde netlik talep etti. Otomobil üreticilerinin de Motor İmalatı ve Ticaret Topluluğu'nun (SMMT) toplantısında Brexit'e dair bir uyarı açıklaması yapması bekleniyor.