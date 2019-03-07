Yabancı otomotiv şirketlerinden İngiltere'ye Brexit uyarısı

İngiltere'nin Avrupa Birliği’nden (AB) anlaşmasız ayrılması halinde BMW ve Toyota yatırım planlarını iptal edebileceğini duyurdu.

Japon otomobil üreticisi Toyota’nın Avrupa bürosundan yapılan açıklamada, İngiltere'nin Avrupa Birliği’nden (AB) anlaşmasız ayrıldığı takdirde ülkedeki üretimi durdurabileceği ilan edildi.

Toyota Avrupa Başkanı ve Üst Yöneticisi Johan van Zyl “İş ortamı çok zorlaşırsa İngiltere’den çekilmek seçeneklerimiz arasında bulunuyor” dedi. Zyl, üretim veya yatırımın azaltılması gibi konularında masada olduğunu ifade etti.

Toyota’nın İngiltere’de bulunan 2 fabrikasında toplamda 3 binden fazla kişi çalışıyor.

YABANCI ŞİRKETLERDEN ÇIKIŞ UYARISI

Toyoto'nun ardından BMW Yönetim Kurulu Üyesi Peter Schwarzenbauer de İngiltere’nin AB’den anlaşmasız ayrılması durumunda Oxford şehrindeki "mini" model araçların üretildiği tesisin ülke dışına taşınmasının değerlendirilebileceğini söyledi.

Japon otomobil üreticisi Honda da geçtiğimiz ay, 2021 yılında Swindon’daki fabrikasını kapatarak İngiltere’den çekileceğini açıklamıştı. Nissan ise İngiltere’de Sunderland tesisinde üretmeyi planladığı yeni “X-Trail” modelinin İngiltere yerine Japonya’da üretilmesine karar verildiğini açıklamıştı.

2017 yılının ilk yarısında 647,4 milyon pound olan otomotiv sektörüne yatırımlar 2018'in ilk yarısında 347,3 milyon pounda düşmüştü.

Genç işsizliğin yüksek oranlarda seyrettiği İngiltere’de 800 bin kişinin istihdam edildiği ve 110 milyar dolar ciroya sahip olan otomotiv sektöründe yabancı şirketlere hakim.