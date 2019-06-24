Yabancı basında seçim değerlendirmeleri: Erdoğan'ın büyük yenilgisi

İstanbul seçimlerini CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasına ilişkin yabancı basında değerlendirme yazıları yer aldı. ABD, İngiltere ve Almanya basınında seçimin sonuçları 'Erdoğan'ın sonu geliyor' şeklinde yorumlandı.

CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul seçimlerini kazanmasının ardından yabancı basında seçim sonuçlarını kaleme alan değerlendirme yazıları yayımlandı. ABD, İngiltere ve Almanya'nın başlıca basın kuruluşları, seçim sonuçlarını "Erdoğan'ın büyük yenilgisi" şeklinde yorumladı.

NYT: ERDOĞAN ŞİDDETLİ BİR YENİLGİ ALDI

ABD'li New York Times gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyaset kariyerinin en büyük yenilgisini aldığını belirtti. Sonucun ABD'yle ilişkilerin gerildiği ve ekonomik krizin derinleştiği bir döneme denk geldiği ve bu durumun Erdoğan'ın konumunu daha aşağı çekeceği ifade edildi. Erdoğan'ın 1990'lı yıllarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olmasından bu yana kenti hiç kaybetmediği belirtilen yazıda, son yıllarda inşaat sektörünün sönümlenmesinin, işsizliğin artmasının ve ekonomik gerileme yaşanmasının bu sonuca büyük etki ettiği yazıldı.

WSJ: ERDOĞAN'IN ÇEYREK ASIRLIK YÖNETİMİ SONA ERDİ

ABD'li Wall Street Journal gazetesi, Erdoğan'ın çeyrek asırdan bu yana ilk defa İstanbul'u kaybettiğini ve AKP açısından tehlike sinyallerinin çaldığını belirtti. Seçim tekrarıyla birlikte Erdoğan'ın ekonomik krizi yönetme fırsatı yakalamaya çalıştığı ifade edilen yazıda, İstanbul yenilgisinin AKP'ye olan desteğin önemli ölçüde azaldığı söylendi.

FT: ERDOĞAN'IN KUMARI GERİ TEPTİ

İngiliz Financial Times gazetesinde "Erdoğan'ın seçim tekrarıyla birlikte oynadığı siyasi kumar, göz alıcı bir şekilde geri tepti" ifadesi yer aldı. Seçim sonuçlarıyla birlikte Türk lirasının dolar karşısında değer kazanmaya başladığına dikkat çekildi. Erdoğan'ın ikinci bir yenilgi alması durumunda MHP ile ittifakının da tehlikeye girebileceği yazıldı.

THE GUARDIAN: İSTANBULLULAR AKP'Yİ CEZALANDIRDI

İngiliz The Guardian gazetesi, İstanbul seçmeninin ekonomik krizden dolayı AKP'yi cezalandırdığını belirtti. İstanbul'da ikinci yenilginin AKP açısından inanılması zor bir sonuç olduğu kaleme alındı.

THE TIMES: 25 YILIN ARDINDAN BÜYÜK YENİLGİ

İngiliz The Times gazetesinde, Erdoğan'ın 25 yıl aranın ardından büyük bir yenilgi aldığına ve sonucun kendisinin siyasi düşüş sürecinin başlangıcına işaret ettiğine dikkat çekildi.

DIE WELT: ERDOĞAN BASKI ALTINDA

Alman Die Welt gazetesi, seçim sonuçlarının basit bir siyasi atmosferin sonucuna işaret etmediğine, aynı zamanda Erdoğan'ın 25 yıllık İstanbul hakimiyetinin son bulduğuna dikkat çekti. Erdoğan'ın bu dönemden itibaren siyasi hayatında baskı altında olacağı belirtildi.

DIE ZEIT: 'ERDOĞAN' MİTİ KIRILDI

Alman Die Zeit gazetesi, seçim sonuçlarını "Mit kırıldı" başlığıyla duyurdu. Erdoğan'ın seçim tekrarını kışkırtmasının Ekrem İmamoğlu'na olan desteğin artmasına ve tarihi zafer elde etmesine vesile olduğu belirtildi.