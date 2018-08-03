WSJ: Türkiye'yle ilişkilerin daha ciddi bozulması bölgede ABD çıkarlarını etkiler

Wall Street Journal, ABD yaptırımlarını değerlendiren bir yazı yayımladı. Yazıda ABD-Türkiye ilişkilerinde daha ciddi bir bozulmanın 'bölgede ABD çıkarlarına zarar vereceği', ancak Türkiye'nin bir ABD vatandaşını 'rehin almasına' yanıt verilmesine ihtiyaç olduğu söylendi.

ABD'nin Türkiye yaptırımlarına dair bir değerlendirme yayımlayan Wall Street Journal, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "son on yılda giderek daha güvenilemez hale geldiğini" öne sürdü.

Yazıda Erdoğan'ın güvenilmezliğine karşın "NATO ortaklarından" çok az yanıt gördüğü, bunun ABD Başkanı Donald Trump'ın getirdiği yaptırımlarla birlikte "değiştiği" söylendi.

WSJ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e yaptırımların Magnitsky Yasası kapsamında getirildiği hatırlatarak, Gül ve Soylu için "artık Çeçen Ramazan Kadirov ve eski Gambiya lideri Yahya Jammeh ile aynı sınıfta" denildi.

Rahip Andrew Brunson'un "Türkiye tarafından rehin alındığı" savunulan yazıda, "Türkler aynı zamanda NASA bilim insanı ve Türk-Amerikan vatandaşı Serkan Gölge'yi de tutuyorlar" denildi. Gölge, FETÖ bağlantısı sebebiyle tutuklu durumda.

Yaptırımların ABD-Türkiye ilişkilerine verdiği zarara işaret eden WSJ, Erdoğan'ın "düşen para birimini istikrarlı hale getirmeye ve sermaye kaçışını engellemeye" çalıştığı belirtilerek, ilave yaptırımların ekonomide yaratacağı hasar vurgulandı.

ABD'nin yaptırımlar konusunda ciddi olduğu vurgulanan yazıda, buna karşın ilişkilerde daha sert bir bozulmanın "bölgede ABD çıkarlarına zarar vereceği" söylendi. WSJ, yaptırımları savunarak "rehin almaya yanıt verilmemesi de bu çıkarlara zarar verir" diye yazdı.