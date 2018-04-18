WSJ: Trump Suriye'ye Arap birliklerinin gönderilmesini istiyor

ABD basınında Trump'ın, Arap ülkelerinden Suriye için destek istediği öne sürüldü. ABD Başkanı’nın IŞİD’den kurtarılan yerlerde Amerikan askerlerinin yerini Arap birliklerinin almasını istediği iddia ediliyor.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Washington yönetiminin Suriye'nin istikrara kavuşturulması konusunda Arap ülkelerinden askeri destek istediğini öne sürdü.

WSJ'nin diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır askerlerinden oluşacak birliklerin Suriye'nin kuzeydoğusuna gönderilmesini istiyor.

Haberde, Trump'ın IŞİD'e karşı zaferin kesinleşmesinin ardından, örgütten kurtarılan bölgelerde ABD askerlerinin yerini Arap birliklerinin almasını istediği belirtiliyor.

Trump daha önce de Arap ülkelerinden Suriye'ye yönelik milyar dolarlık maddi destek sunmalarını talep etmişti.

SUUDİLER SİNYALİ VERMİŞTİ

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Suriye'deki ABD güçleri yerine Arap gücü oluşturulacağı ve bu konuda Suudi Arabistan'ın da aralarında bulunduğu Körfez ülkelerinden mali destek talep edileceği yönündeki iddiaların geçmişte de gündeme geldiğini, bazılarının ise sadece tartışma aşamasında olduğunu söyledi. El Cubeyr açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Obama döneminde İslam Ülkeleri Terörle Mücadele Koalisyonu olarak ABD'ye bu konuda bir teklifte bulunmuştuk ancak Obama yönetimi bu teklife dair bir adım atmadı. Mali destekler konusuna gelince Suudi Arabistan, her zaman sorumluluğunu korudu. Dolayısıyla bu konuda da Suudi Arabistan üzerine düşeni yapacaktır. Suriye'nin doğusunda oluşturulacak güçlerin türü veya nereden geleceği konusu ise halihazırda tartışma aşamasındadır."