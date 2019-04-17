WSJ: ABD’yle Türkiye S-400 açmazından çıkamadı

Wall Street Journal gazetesi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Beyaz Saray’da bu hafta ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmenin, ’S-400 kördüğümünden çıkılmasını sağlayamadığı’ yazdı.

ABD’de yayımlanan Wall Street Journal gazetesi, Türkiye’nin, kendi topraklarına Rusya yapımı S-400 hava savunma sistemi konuşlandırma planları hakkında Washington’da yapılan görüşmelerde "açmazdan çıkılamadığını" yazdı.

Jessica Donati imzasıyla yayımlanan yazıda, ABD ve Türkiye arasında S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle yaşanan açmazın üstesinden gelinemediği belirtildi.

İsmi verilmeyen kaynaklara dayandırılan yazıda, Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Beyaz Saray’da bu hafta ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmenin, "S-400 kördüğümünden çıkılmasını sağlayamadığı" kaydedildi.

Sputnik'in aktardığına göre yazıda ayrıca Washington’daki 37. Türk-Amerikan İlişkileri Konferansı’nda her iki tarafın temsilcilerinin yaptığı görüşmelerin de S-400 anlaşmazlığını sona erdiremediğini ifade edildi.