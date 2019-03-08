WikiLeaks’ın bilgi kaynağı gözaltına alındı

WikiLeaks'e belge sızdıran eski ABD ordusu mensubu Chelsea Manning gözaltına alındı.

ABD ordusu mensubu Chelsea Manning, 2010'da görev yaptığı Irak'ta tutuklandı.

Manning, ABD helikopterlerinin Iraklı sivilleri öldürdüğü görüntüleri, Afganistan ve Irak'taki savaş cephelerinde meydana gelen olaylarla ilgili yüzbinlerce raporu, Guantanamo'da tutulan mahkumlarla ilgili dosyalar ve ABD Dışişleri Bakanlığı'na ait 250 bin yazışmayı yayınlanması için WikiLekas'e verdiğini kabul etti.

Ağustos 2013'te mahkeme tarafından 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eski ABD Başkanı Barack Obama görevinden ayrılmadan birkaç gün önce Manning'e verilen cezayı hafifletti. Manning, yedi yıl cezaevinde kaldıktan sonra Mayıs 2017'de serbest bırakıldı.