Wikileaks: ABD büyükelçilikleri çok sayıda casusluk malzemesi sipariş etti

Hükümetlerin ve diğer kuruluşların gizli belgelerini sızdıran Wikileaks internet sitesi, ABD büyükelçiliklerinin casusluk için kullanılmak üzere çok sayıda araç ve ekipman listesi hazırladığını iddia etti.

Wikileaks internet sitesi Cuma günü yayımladığı "Alışveriş Listesi"nde dünya genelinde ABD büyükelçiliklerinin tedarik edilmesi istenen araçların listelerinin yer aldığı 16 binden fazla döküman yayımladı.

Belgelerdeki listeye göre büyükelçiliklerden birinin, casus kamerası olarak kullanılmak üzere 100’den fazla saat, düğme, kalem, şapka ve kravat sipariş ettiği yer alıyor.

RELEASE: The US Embassy Shopping List: 16,000 procurement requests posted by US embassies around the world. https://t.co/LN4MjTiHvS

‘AÇIK GİZLİ’

Odatv’nin aktardığına göre Wikileaks, Twitter hesabından Kolombiya’daki ABD Büyükelçiliği’nin 8 Mayıs 2017 tarihli alışveriş listesindeki casus şapkaları, gözlükleri, kameraları, gece sensörleri ve dürbün sipariş listesini yayımladı.

Listede, Ukrayna’daki ABD Büyükelçiliği’nin ise 15 gizli radyo ve 20 ses kayıt cihazı gibi gözetleme için kullanılan cihazların listesi yer alıyor.

In El Salvador and Colombia, the US embassy was shopping for spy cameras disguised as ties, caps, shirt buttons, watches, USB drives, lighters, and penshttps://t.co/fzcwoZskYVhttps://t.co/adxkW7R70S

What is the nearest US embassy up to? Look for clues:https://t.co/ecyLrZrJQD pic.twitter.com/BliRzrdMSn

— WikiLeaks (@wikileaks) 21 Aralık 2018