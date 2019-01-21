WhatsApp'tan iletilen mesaj sayısına sınırlama

WhatsApp, 'yanlış bilginin yayılmasını önlemek amacıyla' bugünden itibaren bir mesajın beşten fazla kez paylaşılamayacağını duyurdu.

Facebook'a ait paylaşım sitesi WhatsApp, bugünden itibaren bir mesajın beşten fazla kez paylaşılamayacağını duyurdu.

WhatsApp, "yanlış bilginin yayılmasını önlemek" amacıyla tüm dünyadaki kullanıcıları için geçerli olacak olan bu uygulamayı 6 ay önce Hindistan'da başlatmıştı.

Şirket bu kararı, WhatsApp üzerinden yayılan yalan haberlerle linç olaylarının yaşanmasından sonra almıştı.

Şimdiye kadar kullanıcıların bir mesajı 20 kez paylaşmasına izin veriliyordu.

BBC Türkçe'nin haberine göre, uygulamanın kurallarına ilişkin yeni düzenleme, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenen bir etkinlikte açıklandı. Endonezya'da Nisan'da genel seçimler yapılacak.

WhatsApp sözcüsü BBC'ye yaptığı açıklamada, bu kararın ülkede 6 ay süren testler sonucunda alındığını söyledi.

Sözcü, "Bu uygulama, WhatsApp'ın, kullanıcıların telefon rehberindeki kişilerle yapacakları özel mesajlaşmaya odaklanmasını sağlayacak. Kullanıcılarımızın yeni deneyimlerine ilişkin yorumlarına kulak vereceğiz ve zaman içinde viral içeriğin önlenmesi konusunda yeni yollar bulacağız" dedi.

BİR MESAJ EN FAZLA BİN 280 KİŞİYE ULAŞTIRILABİLECEK

WhatsApp'ta bir gruba en fazla 256 kişi dahil edilebiliyor.

Teorik olarak bu, bir kullanıcının bir mesajı en fazla bin 280 kişiye ulaştırabileceği anlamına geliyor. Sınırlamadan önce bu sayı 5 bin 120'ydi.

Ancak, mesajı alan kişilerin bunu 5 kez paylaşmasını engelleyecek bir durum yok.

Sınırlama kararı, propaganda ve gerçek dışı bilgilerin yayılmasını önlemeleri için WhatsApp ve Facebook üzerindeki baskının arttığı bir dönemde alındı.

Facebook geçen hafta, Orta Avrupa, Ukrayna ve diğer doğu Avrupa ülkelerinde sahte haber yaydığı öne sürülen 500 sayfa ve hesabı iptal ettiğini açıklamıştı.

Bununla birlikte kriptolu olduğu için WhatsApp'ın mesajlarını sadece gönderen ve alan kişiler okuyabiliyor. Uzmanlara göre bu durum, şirketin yanlış bilgileri tespit etme kabiliyetini sınırlıyor.

Ancak geçen yılın sonlarında Hindistan basınında hükümetin Facebook ve Whatsapp'ı "yasadışı içeriği" izlemeye zorlayacak bir düzenleme yapmaya hazırlandığı yönünde haberler yer almıştı. Bu çerçevede şirketin kriptolama teknolojisini değiştirmeye zorlanabileceği belirtiliyor.