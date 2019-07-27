WFDY’nin yaz kampı Belgrad’da başladı

Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu'nun (WFDY) yaz kampı Belgrad’da başladı. 25-29 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek yaz kampında Türkiye Komünist Gençliği (TKG) de temsil ediliyor.

Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu (WFDY) Avrupa-Kuzey Amerika Komitesi'nin (CENA) düzenlediği yaz kampı Belgrad’da başladı. Yugoslavya Komünist Gençlik Birliği'nin (SKOJ) ev sahipliğinde düzenlenen kampa katılan 15 gençlik örgütünün arasında Türkiye Komünist Gençliği (TKG) de bulunuyor.

'EN BÜYÜK GÜVENLİK TEHDİDİ NATO'NUN KENDİSİ'

Kamp "Barışın ve özgürlüğün düşmanı NATO! Yugoslavya Cumhuriyeti’ne NATO bombardımanının 20. yılı - işgal ve yeni savaşlar başlatmaya dönük NATO politikaları" başlıklı etkinlikle başladı. SKOJ üyeleri bu başlıkta NATO saldırısının ve emperyalizmin nüfuzunun yol açtığı yıkımdan bahsederken, en büyük güvenlik tehdidinin NATO'nun kendisi olduğunu vurguladı. Ev sahibi örgüt sözlerine “Balkanlar, Balkan halkınındır. NATO defol!” sloganlarıyla son verdi. Etkinlikte söz alan TKG delegeleri “Sovyetler Birliği’nin dağılışından sonra karşı devrimci dinamiklerin tamamı NATO tarafından desteklendi. Sadece askeri müdahaleyle değil, bütün alanlarda emperyalist merkezlere bağımlılık için çalışıldı. Bu sebeple bütün anti emperyalistlerin ve devrimcilerin talebi NATO'dan acil çıkış olmalıdır.” diyerek sözlerine dayanışma mesajları ile son verdi.

EMPERYALİZME KARŞI DAYANIŞMANIN ÖNEMİ VURGULANDI

Kampın ikinci etkinliği "Demokrasi ve insan hakları” maskesi altında NATO’nun propaganda mekanizmaları" başlığı altında aynı gün gerçekleşti. Birçok gençlik örgütünün söz aldığı etkinlikte Türkiye Komünist Gençliği, NATO’nun Irak, Libya ve Suriye’ye müdahalelerini örnek göstererek emperyalist odakların ve NATO'nun kendi çıkarları doğrultusunda müdahalede bulunduğu coğrafyalarda öne sürdüğü gerekçelerin benzerliğine dikkat çekti ve Emperyalizme karşı dayanışmanın ve NATO’dan çıkılması talebinin örgütlenmesinin önemine bir kez daha vurgu yaptı.

WFDY CENA kampı 29 Temmuz’a kadar sürecek. Geçen yılki kamp Avusturya Komünist Gençliği'nin (KJÖ) ev sahipliğinde Viyana'da yapılmıştı.