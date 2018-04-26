WFDY'den Yunan anti emperyalistlere dayanışma mesajı

Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu (WFDY) iki gün önce yaptığı açıklamada ABD ve yandaşlarının Suriye’yi bombalamasını kınanırken, Suriye’ye yönelik saldırıya karşı yaptıkları eylemde saldırıya uğrayan Yunanistanlı komünistlerle dayanışma vurgusu yaptı.

Dünya çapında anti emperyalist, ilerici gençlik örgütlerini buluşturan ve Türkiye’den Türkiye Komünist Gençliği’nin üyesi bulunduğu Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu (WFDY) iki gün önce yaptığı açıklamada Suriye’ye yönelik saldırıyı protesto eden gençlerle dayanışmayı vurguladı.

14 Nisan günü sabaha karşı ABD, İngiltere ve Fransa’nın Şam’ı füzelerle vurmasının ardından aynı gün içerisinde birçok ülkede savaş karşıtı ve anti emperyalist örgütler ABD’nin suçlarına karşı eylem düzenlemişti.

Atina’da Yunanistan Komünist Partisi’nin öncülüğünü yaptığı eylemeyse Yunanistan polisi son derece sert bir biçimde saldırmıştı. Polis saldırısında bazı Yunanistan Komünist Gençliği (KNE) üyeleri yaralanırken göz altına alınanlar da olmuştu.

“Yunanistan’daki eylemciler emperyalizme karşı barışın yanı sıra Yunanistan’ın ABD-NATO’yla olan tüm ikili anlaşmaları iptal etmesi ve savaş planlarına dahil olmaması talebinde bulunmaktaydı. WFDY, Atina’da tutuklanan tüm eylemcilere desteğini sunar ve üye örgütü KNE’yi ülkesindeki eyleme öncülük ettiği için kutlar” ifadesini içeren açıklamada dünya çapında emperyalist savaşlara karşı mücadele çağrısında bulunuldu.