WFDY'den Venezuela ile dayanışma mesajı

Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu (WFDY), Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'ya yönelik suikast girişimini ve tüm dış müdahaleleri kınayan bir açıklama yaptı. Açıklamada suikast girişiminin yerel gericilikle birlikte ABD emperyalizminin artan saldırganlığının sonucu olduğu vurgulandı. WFDY, Venezuela ile dayanışma içinde olduğunu belirterek Venezuelalılara ülkelerini emperyalizme karşı savunmak için güçlü olmaları ve birlikte hareket etmeleri çağrısında bulundu.

WFDY açıklamasının tam metni:

Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu, Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'ya yönelik süikast girişimini ve tüm dış müdahaleleri kınıyor. Patlayıcılarla silahlandırılmış drone Başkan Maduro'nun yakınında infilak ettiği sırada Devlet Başkanı Caracas'daki askeri törende konuşma yapıyordu.

Venezuela'ya yönelik saldırılar, emperyalizmin Latin Amerika ve Karayip bölgesinde egemenlik kurup, bölgenin kaynaklarını yağmalamayı amaçlayan yayılmacı tavırlarının parçasıdır. Suikast girişimi, yerel gericiliğin ve genellikle olduğu gibi ABD ve müttefikleri tarafından desteklenen faşist güçlerin artan saldırganlığının bir başka sonucudur.

Venezuela halkı ile dayanışma içinde olduğumuzu belirtiyor ve ülkelerini emperyalizme karşı savunmaları için güçlü ve birlik içinde olmalarını diliyoruz. Ayrıca üyemiz olan Venezuela'daki örgütlere desteğimizi ifade ediyor ve WFDY'nin yanlarında olduğunu belirtiyoruz!

