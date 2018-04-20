Wells Fargo’ya 1 milyar dolar ‘faydasız ürün’ cezası

​ABD'nin ünlü bankalarından Wells Fargo, müşterilerine ihtiyaçları olmamasına karşın araba sigortası satmak gibi suçlardan dolayı düzenleyici otoriteler tarafından 1 milyar dolar cezaya çarptırıldı.

Federal düzenleyici otoriteler, müşterilerine yıllarca faydasız ürünlerini satması nedeniyle Wells Fargo'ya 1 milyar dolar para cezası verdi. Bu ceza Trump yönetiminin şu ana kadar önemli bir bankaya karşı en sert tavrı olarak kayda geçti.

Yıllarca ülkenin “en iyi işleyen bankası” olarak bilinen Wells Fargo, son zamanlarda yaşadığı iç krizlerden dolayı çalkantılı dönem geçiriyor.

SİNYAL TRUMP’TAN

ABD Başkanı Trump, geçen yıl Twitter'da Wells'e ceza gelebileceğine dair paylaşımlar yapmıştı.

Wells Fargo şubeleriyle ve ülke çapındaki mortgage kredi uygulamasıyla ABD'nin en büyük bankalarından biri. Wells finansal kriz sırasında dikkatsiz yatırımlardan ve kredilerden kaçınarak karlarını katlamasıyla birlikte bankacılık sektörünün en “şöhretli” markalarından biri oldu.

Söz konusu “şöhret”, son zamanlarda ortaya çıkan skandallarla sekteye uğradı. İlk skandal Eylül 2016'da tüketici bürosunun bankanın müşterilerine sormadan onlar adına hesap ve kredi kartı açtığının açıklaması üzerine patlak verdi. Banka bunun için 185 milyon dolar ödemişti.

İKİ YILDA 1,5 MİLYAR DOLAR CEZA

2016'dan bu yana ise etik dışı olarak nitelenen girişimleri cezalandırma, askeri görevde olanların mal varlıklarına hukuksuzca el koyma gibi suçlamalardan dolayı bankaya toplam 1,5 milyar dolar ceza verildi.