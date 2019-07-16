Washington Post'ta '15 Temmuz' ilanı: İade edin

15 Temmuz darbe girişiminin 3. yılı dolayısıyla Washington Post'ta, 'Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi Yönetim Kurulu' imzasıyla 'Fetullah Gülen ve Grubunun Suçları İçin Adalet İstiyoruz' başlıklı bir ilan yayımlandı.

ABD'de yayın yapan Washington Post gazetesinde, 15 Temmuz'a ilişkin "Fetullah Gülen ve Grubunun Suçları İçin Adalet İstiyoruz" başlıklı bir ilan yayımlandı.

Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) Yönetim Kurulu imzalı, 15 Temmuz Derneği logosunun da yer aldığı ilanda, darbe girişimi anlatıldı.

'İADE EDİN'

İlanda "ABD Mahkemesinin, 1993'te Dünya Ticaret Merkezi'nin bombalanmasında Şeyh Ömer Abdel-Rahman'ın vaazlarıyla takipçilerini yönlendirdiği sonucuna varması gibi, biz de Gülen'in de vaazlarıyla bu şiddete neden olduğuna inanıyoruz. Rahman, kışkırtıcı bir komplodan ömür boyu hapse mahkum edildi. Üzücü olan ise ABD, Gülen'in Türkiye'ye iadesini geciktirdiği her geçen gün, Türk insanının 15 Temmuz 2016'da yaşadığı dehşete karşılık adalet arayışını reddediyor" denildi.

İlanda "Türkiye'de işlediği suçların yanı sıra elebaşı Gülen ve örgüt üyelerinin, Amerika'da da "kültürler ve dinler arası diyalog" adı altında başta sözleşmeli okul (charter schools), göçmenlik ve siyasi bağış sistemi olmak üzere birçok alanda karıştığı yolsuzluk ve suçların, güvenlik güçlerince araştırılması talep edilen ilanda, "FETÖ, kamu kurumlarına sızmak için sessiz, titiz ve sistematik bir şekilde çalışır. Umarız ki ABD, FETÖ'nün zararlarını erkenden fark eder" ifadesi kullanıldı.

ERDOĞAN İÇİN TOPLANTI DÜZENLENMİŞTİ

Erdoğan, geçtiğimiz yıl Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından düzenlenen etkinlikte, Türk ve Amerikalı Müslüman toplumuna hitap etmişti.Toplantıda "ABD'de yıllardır yaşayan vatandaşların kurdukları sivil toplum örgütleri ve bireysel gayretleriyle Türk-Amerikan ilişkilerinin gelişmesine büyük katkı sunduğunu" söylenmişti.

