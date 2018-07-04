Washington Post:Suriye'nin bölünme zamanı geldi

ABD medyasının amiral gemisi Washington Post'da bugün yayınlanan 'Suriye’yi bölme zamanı' başlıklı yazıda Suriye ordusunun Dera'da başlattığı operasyon üzerine burada ABD mandasında bir serbest bölge kurulması istenerek, Türkiye'nin Afrin'deki yönetiminin model alınabileceği savunuluyor. Benzer bir yönetimin kurulmak istendiği Nisan ayında Sputnik tarafından da iddia edilmişti.

Suriye ordusu, Nisan ayında ülkenin güneyindeki Dera ve Kuneytra bölgelerinde cihatçıların kontrolünde bulunan kasabalara yönelik “uzlaşma” önerilerinden bulunmuştu. Cihatçıların hiçbir teklifi kabul etmemesi üzerine geçtiğimiz hafta başlatıldığı duyurulan kapsamlı operasyonda şimdiye kadar çok sayıda yerleşimde kontrol tekrar sağlandı.

ABD’nin “çatışmasızlık bölgesi” olduğunu ileri sürerek karşı çıktığı Dera'da bir süredir cihatçılar tarafından hükümet güçlerine karşı eş zamanlı saldırılar gerçekleşmekteydi. Saldırıların yoğunlaşması üzerine Nisan ayında Sputnik-International’da askeri-diplomatik bir kaynağa dayandırılan habere göre Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ve El Nusra'nın Suriye'nin güneyindeki bölgelerde kontrolünü arttırmaya devam ettiği ve burada ABD'nin himayesinde özerk bir bölge kurmak istedikleri iddia edilmişti.

Bugün, ABD'nin etkili medya kuruluşlarından Washington Post’da Suudi gazeteci Jamal Khashoggi imzasıyla yayınlanan “Suriye’yi bölme zamanı” başlıklı analiz yazısında ise Dera'nın Suriye yönetimi tarafından geri alınmasını önlemek için burada ABD mandasında bir serbest bölge kurulması istenerek, Türkiye'nin Afrin'deki yönetiminin model alınabileceği savunuluyor.

'ABD OTORİTESİNİ YENİDEN KURMALI'

Dera kentini “devrimin beşiği” olarak niteleyen yazıda “ABD’nin bölgedeki geleneksel otoritesini artırarak, yeniden kurmasının zamanı geldi” ifadelerine yer verilerek Suriye’de barış ve adaleti tesis edecek en güvenilir gücün ABD olduğu iddia edildi. ABD’nin Suriye’de bölünmeyi teklif etmesi gerektiğini savunan Khashoggi, yazısında Suriye ordusu kontrolündeki bölgelerin geleceği hakkında bir değerlendirme yapmazken muhaliflere yerel yönetimler kurarak, yeni bir oluşum yaratabileceği tavsiyesinden bulunuyor.

'AFRİN MODEL OLMALI'

Türkiye’nin Afrin’e gerçekleştirdiği operasyon sonrası kurulan yönetimin şablon alınabileceğini belirten yazıda Afrin’deki gibi yerel polislerin eğitilip, yerel konseylerin örgütlenebileceğinden bahsediliyor.

Öz-yönetimsel olarak oluşturulması planlanan bu serbest bölgelerin ekonomik başarılar ile ayakta kalabileceğinin altını çizen yazı, “Gün gelecek ve dünya, Suriye’nin bölünmesini daha da isteyecek” sözleri ile sonlanıyor.