Washington Post: Trump bir yılda 5 bin 611 yalan söyledi

Washington Post gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018'deki açıklamalarının toplam 5 bin 611 yanlış ve yanıltıcı bilgi içerdiğini öne sürdü. Bu, günde ortalama 15 yanlışa karşılık geliyor.

Washington Post'un iddiası, Trump’a atfedilen her açıklamayı günü gününe izleyen veri doğrulama servisinin araştırmasına dayanıyor. Buna göre 2017’de toplam bin 989 kez hatalı bilgi veren ya da asılsız iddia ortaya Trump geçen yıl üç kat daha fazla yanlış açıklama yaptı. Gazete, Trump’ın 22 Ekim’de Teksas senatörü Ted Cruz’la birlikte gittiği Teksas’ta bir günde 83 kez "gerçekleri çarpıtarak" rekor kırdığını savundu.

‘MÜMKÜN OLDUĞUNDA DOĞRUYU SÖYLÜYORUM’ DEMİŞTİ

BBC Türkçe'nin aktardığı habere göre Trump bu yılın başlarında ABC News’la söyleşisinde sık sık dürüstlükten uzaklaştığı iddiasına “Her zaman gerçekleri söylemek istiyorum yani, bunu yapmaya çalışıyorum. Mümkün olduğunda doğruyu söylüyorum” diye yanıt vermişti.

Eylül’de BM Genel Kurulu’na hitap eden Trump’ın “Benim yönetimim, ülkemizin tarihinde, neredeyse tüm yönetimlerden daha fazla şey başardı” şeklindeki sözleri kahkahalara neden olmuş, ABD Başkanı “Bu tepkiyi beklemiyordum ama önemli değil” demişti.

NBC Televizyonu da Trump’ın Haziran’da Beyaz Saray’ın Gül Bahçesi’ndeki konuşmasında “Tarihi ölçekte büyük bir ekonomik başarı sağladık” sözlerini örnek gösterdi. NBC, 20 Ocak 2017’de göreve başlayan Trump’ın kötü bir ekonomi devralmadığını aksine ekonomiye önemli bir katkıda bulunmadığını öne sürdü.

ABD Başkanı dün, Meksika sınırına duvar örülmesi tartışmasında selefi Barack Obama’nın Washington’daki evinin etrafına 3 metrelik duvar ördüğünü öne sürerek “Bunun güvenlikleri için gerekli olduğunda hemfikirim. ABD’nin de güvenliği için bunun biraz daha uzununa ihtiyacı var” demişti.

Ancak Obama’nın komşuları eski başkanın evinde duvar olmadığını ve konutun tamamının dışarıdan görülebildiğini söylediler. Obama’nın bir komşusu “Trump’ın çok aktif bir hayalgücü var” dedi.